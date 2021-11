Adrian Zieliński przed FEN 37: Chcę spróbować sił w nowej kategorii wagowej

- Gdybym miał przechodzić to, co ostatnim razem, to nie miałoby sensu. Pojawiła się okazja. Chcę spróbować w kategorii do 77 kg - powiedział Adrian Zieliński, który na nadchodzącej gali FEN 37 zmierzy się z Szymonem Duszą.

Igor Marczak: Ile kilogramów zostało do zrzucenia?

Nie zostało dużo kilogramów. Wszystko na spokojnie.

Jak się czułeś w tym okresie przygotowawczym?

Okres przygotowawczy dobrze przepracowałem. Docelowo miałem walczyć w kategorii do 70 kg, ale mój organizm po zbijaniu do 66 kg rozregulował się i waga poszła mi mocno do góry. Gdybym miał przechodzić to, co ostatnim razem, to nie miałoby sensu. Pojawiła się okazja. Chcę spróbować w kategorii do 77 kg.

Optycznie wyglądasz na większego. Może na kolejnej gali kategoria do 84 kg? Twój kolega z maty Krystian Bielski jest twojego wzrostu, a walczy w kategorii średniej.

Trener nie chce, żeby taki pomysł mi przyszedł do głowy. Zobaczymy, jak waga pójdzie. Może będę próbował zejść do 70 kg, ale potrzebowałbym pomocy dietetyka. Ostatnio uznałem, że sam to zrobię, ale to nie był najlepszy pomysł. Nie jestem najmłodszy, to nie jest dla mnie.

Igor Marczak, mtu, Polsat Sport