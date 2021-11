Szymon Rojek: Jakie są nastroje w drużynie przed mundialem, na tych pierwszych dniach zgrupowania w Szczyrku?

Kinga Achruk: Jesteśmy bardzo mocno zmotywowane, przed nami turniej w Madrycie. Myślę, że to będzie dla nas fajne stracie i sprawdzenie, nad czym powinnyśmy popracować, w czym jesteśmy słabsze i na co należy poświęcić okres treningów, żeby poćwiczyć niektóre rzeczy.

Chciałbym też porozmawiać o naszych rywalach na Mistrzostwach Świata. Zaczynamy od Serbii, wiemy, że jest to inny zespół niż ten, który znaliśmy z Igrzysk Olimpijskich. Jakbyś mogła w paru słowach scharakteryzować tę drużynę.

Pierwsze co mi przychodzi do głowy, to fakt, że zrezygnowały z gry w reprezentacji Andrea Lekić i Dragana Cvijić, gdzie to są dwa z mocniejszych punktów tej reprezentacji. Mimo tego na ich miejsce wchodzą naprawdę świetne zawodniczki i tutaj nie ma co szukać słabszych i mocniejszych punktów. Jako ekipa swoją walecznością i charakterem pokazywały nie raz, że grają świetny handball. To, co mi jeszcze przychodzi do głowy to przede wszystkim ich mocna obrona.

Rosja?

Rosja jest w totalnej przebudowie. Po igrzyskach wiele zawodniczek zakończyło grę w reprezentacji albo zawiesiło grę w ogóle, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. Nie oszukujmy się, w Rosji jest jednak bardzo wiele zawodniczek, które wskakując na miejsce, już prezentują dosyć wysoki poziom. Też jest nowa trenerka. Zagrały już kilka meczów i pokazały, że pomimo tych zmian to jest dalej mocny zespół. Ja uważam, że piłka ręczna jest na tyle pięknym sportem, że nigdy nie można przed meczem zakładać, jaki będzie wynik.

Kibice przede wszystkim zakładają, że wygracie z Kamerunem. Jest to największa niewiadoma dla fanów, bo rzadko jest okazja zobaczyć i prześledzić drużynę Kamerunu. Wiecie już coś o tym zespole?

Czasem jest ciężej grać przeciwko takim zespołom. Jednakże myślę, że musimy się skupić na sobie, na swoich założeniach taktycznych. Myślę, że tutaj najważniejsza będzie obrona. Jeśli w obronie poradzimy sobie z takim wygodnym przeciwnikiem, to na pewno zdobędziemy łatwiejsze bramki z ataku szybkiego i wtedy w ofensywie nie będzie problemów.

Ten pierwszy mecz z Serbią może być absolutnie kluczowy. Mnóstwo spraw może wam załatwić wygraną, awans do fazy głównej i pewnie dwa punkty zabrane z tą Serbią, bo zakładam, że Serbia sobie poradzi z Kamerunem.

My musimy patrzeć na siebie. Pierwszy mecz, jak i ostatni będą najważniejsze. Do każdego spotkania powinnyśmy podchodzić tak, jakby każde spotkanie było na wagę złota. Musimy wygrać jak najwięcej spotkań i zdobyć jak najwięcej bramek.

