Bayer jest liderem w grupie G z dziesięcioma punktami na koncie. Jeśli ekipa z Leverkusen przynajmniej zremisuje w swoim najbliższym starciu, to już w po przedostatniej kolejce zamelduje się w 1/16 finału Ligi Europy. Ostatni mecz w europejskich pucharach podopieczni Gerardo Seoane'a wygrali wysoko 4:0. Fenomenalny występ w tamtym spotkaniu zanotował Moussa Diaby. Francuski napastnik "maczał palce" we wszystkich golach swojej drużyny, zdobył dwie bramki i dwukrotnie asystował przy trafieniach kolegów.

ZOBACZ TAKŻE: Kłopoty hiszpańskich drużyn w Lidze Mistrzów

Celtic jest niepokonany już od dziewięciu spotkań we wszystkich rozgrywkach. Na dodatek szkocka drużyna zremisowała tylko jedeno z tych starć. Co ciekawe ostatnim zespołem, który pokonał podopiecznych Agne Postecoglou, był ich najbliższy rywal. Pod koniec września w meczu drugiej kolejki Ligi Europy niemiecka drużyna wygrała z Celtikiem 4:0. "Celtowie" dalej walczą o awans do fazy pucharowej i przed nadchodzącym starciem mają punkt straty do drugiego w tabeli grupy G Betisu.

Relacja i wynik na żywo z meczu Bayer 04 Leverkusen - Celtic FC na Polsatsport.pl. Początek o godz. 18:45.

MP, Polsat Sport