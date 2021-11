W meczu 5. kolejki Ligi Europy Galatasaray Stambuł podejmie Olympique Marsylia. Francuska drużyna nie potrafiła do tej pory wygrać ani jednego meczu w fazie grupowej. Jeśli Arkadiusz Milik i spółka myślą o wyjściu z grupy to muszą zacząć wygrywać. Nie będzie to jednak łatwe, ponieważ w najbliższym spotkaniu za kartki pauzować będzie gwiazda Marsylii Dimitri Payet. Relacja na żywo z meczu Galatasaray SK - Olympique Marsylia na Polsatsport.pl.