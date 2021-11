Lokomotiw nie wygrał jeszcze ani jednego starcia w Lidze Europy. Drużyna z Moskwy jest na ostatnim miejscu w grupie E i ma na swoim koncie tylko dwa punkty. Aby zachować szanse na awans do fazy pucharowej podopieczni Markusa Gisdola muszą wygrać swoje następne spotkanie. Ostatni mecz ekipy z Moskwy w Lidze Europy zakończył się remisem 1:1 z Galatasaray, co jest poprawą w stosunku do wcześniejszych dwóch przegranych z rzędu.

Lazio jest na drugim miejscu w grupie E i zgromadziło już pięć punktów. Wygrana w nadchodzącym starciu mogłaby dać włoskiej drużynie awans w przypadku korzystnego wyniku drugiego meczu tej grupy. Ostatni meczu zespołu z Rzymu zakończył się remisem 2:2 z Olympique Marsylia. W najbliższym pojedynku z Lokomotiwem podopieczni Maurizio Sarriego będą musieli sobie poradzić bez kilku kluczowych zawodników. Największym nieobecnym tego spotkania będzie włoski snajper Ciro Immobile.

Całkiem prawdopodobne, że zobaczymy na boisku reprezentanta Polski Macieja Rybusa, który w ostatnim meczu Lokomotiwu z Akhmatem Groznym zagrał od pierwszej minuty. Czy polski obrońca pomoże swojej drużynie w utrzymaniu nadziei na grę w europejskich pucharach wiosną?

Relacja i wynik na żywo z meczu Lokomotiw Moskwa - Lazio na Polsatsport.pl. Początek o godz. 18:45.

MP, Polsat Sport