Polska - Rosja: Bilans meczów

Cztery zwycięstwa, sześć remisów i dziewięć porażek, to bilans piłkarskiej reprezentacji Polski z Rosją, która będzie jej rywalem w marcowych barażach o awans do mistrzostw świata w Katarze. Bramki: 16-32 na niekorzyść biało-czerwonych.

Reprezentacja Rosji jest kontynuatorką sportowej tradycji drużyny ZSRR.

Do historii polskiego futbolu przeszło zwycięstwo Polaków 2:1 w 1957 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdy dwie bramki piłkarzom radzieckim strzelił Gerard Cieślik.

Na wielkich imprezach obie jedenastki spotkały się trzykrotnie. Na igrzyskach olimpijskich w Monachium w 1972 roku Polacy w Augsburgu wygrali 2:1, 10 lat później na mundialu w Hiszpanii zremisowali 0:0, dzięki czemu awansowali do półfinału.

Ostatnia potyczka "o punkty" miała miejsce prawie dziewięć i pół roku temu - w czerwcu 2012 w meczu fazy grupowej mistrzostw Europy biało-czerwoni zremisowali na Stadionie Narodowym w Warszawie 1:1. Gola dla współgospodarzy turnieju zdobył Jakub Błaszczykowski.

Inne spotkania miały charakter towarzyski, w tym ostatnie z czerwca tego roku we Wrocławiu, zakończone remisem 1:1, bądź rozgrywane były w eliminacjach mistrzostw świata, Europy czy igrzysk olimpijskich.

Bilans meczów Polska - Rosja (d. ZSRR):

23.06.1957, Moskwa: ZSRR - Polska 3:0 el. MŚ

20.10.1957, Chorzów: Polska - ZSRR 2:1 el. MŚ

24.11.1957, Lipsk: ZSRR - Polska 2:0 el. MŚ (baraż)

19.05.1960, Moskwa: ZSRR - Polska 7:1

21.05.1961, Warszawa: Polska - ZSRR 1:0

28.07.1967, Wrocław: Polska - ZSRR 0:1 el. IO

04.08.1967, Moskwa: ZSRR - Polska 2:1 el. IO

05.09.1972, Augsburg: Polska - ZSRR 2:1 IO

07.09.1977, Wołgograd: ZSRR - Polska 4:1

04.07.1982, Barcelona: Polska - ZSRR 0:0 MŚ

22.05.1983, Chorzów: Polska - ZSRR 1:1 el. ME

09.10.1983, Moskwa: ZSRR - Polska 2:0 el. ME

01.06.1988, Moskwa: ZSRR - Polska 2:1

23.08.1989, Lubin: Polska - ZSRR 1:1

02.06.1996, Moskwa: Rosja - Polska 2:0

27.05.1998, Chorzów: Polska - Rosja 3:1

22.08.2007, Moskwa: Rosja - Polska 2:2

12.06.2012, Warszawa: Polska - Rosja 1:1 ME

01.06.2021, Wrocław: Polska - Rosja 1:1

Bilans: 19 meczów; 4 zwycięstwa Polski, 6 remisów, 9 porażek, bramki: 16-32.

