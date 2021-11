Najpierw Engel skomentował losowanie baraży.

- Mamy to, czego chcieliśmy. Większość z nas chciała, żebyśmy w pierwszym meczu trafili na Rosję. To zespół w naszym zasięgu. Nie mają takich wielkich graczy, jakich my mamy. Ich zespół jest w przebudowie, bo niedawno zmienili trenera. Przypomnę, że Stanisław Czerczesow już nie prowadzi tej drużyny. W pierwszej rundzie trafiliśmy dość szczęśliwie. Musimy jednak pamiętać, że na tym etapie nie ma słabych zespołów. Rosjanie też się cieszą, bo zagrają z nami na własnym stadionie. Jeżeli przejdziemy to spotkanie, to dopiero wtedy zagramy u siebie - stwierdził.

Jeżeli podopieczni Paulo Sousy zwyciężą z Rosją, to staną naprzeciwko triumfatora meczu Szwecja - Czechy. W takim przypadku gospodarzem finału będą Polacy.

- Nasz bilans ze Szwedami jest niekorzystny. Mimo to Polacy bardzo kochają reprezentację. Myślę, że ten 12. zawodnik popchnie nas do zwycięstwa. Nieważne, czy to będą Szwedzi, czy Czesi - ocenił Engel.

Były selekcjoner reprezentacji Polski powiedział, czego życzy Sousie przed barażami.

- Przede wszystkim zdrowia. Wiemy, że trener Sousa przechodził ostatnio operację. Życzę mu, żeby był w pełni gotowy na mecze barażowe - mówił.

Engel zauważył, że niektórzy reprezentanci Polski mają doświadczenie w grze na rosyjskich boiskach.

- Najpierw należy wygrać pierwszą rundę, a potem będziemy się martwić co dalej. Zwycięstwo z Rosją na ich boisku byłoby fantastyczne. Mamy zawodników, którzy bardzo dobrze radzą sobie w rosyjskiej lidze. Są to m.in.: Grzegorz Krychowiak i Sebastian Szymański. Sądzę, że obaj znajdą się w kadrze na mecz z Rosją - powiedział.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

Robert Małolepszy, AA, Polsat Sport