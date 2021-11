Karta walk gali FEN 37: ENERGA Fight Night Wrocław jest jedną z najlepszych w historii organizacji. W sobotę na kibiców w stolicy Dolnego Śląska czeka dziesięć pojedynków, z czego cztery o mistrzowskie pasy. Do klatki wejdą m.in. Mateusz Rębecki (14-1, 8 KO, 4 SUB) , Dominik Zadora (26-8 - K-1) czy Cezary Oleksiejczuk Oleksiejczuk (7-2, 3 KO, 2 SUB). Transmisja gali FEN 37: ENERGA Fight Night Wrocław w systemie PPV. Dwie pierwsze walki będą dostępne za darmo na żywo na Polsatsport.pl.

W najważniejszej walce gali Rębecki stanie do swojej siódmej obrony mistrzowskiego tytułu w wadze lekkiej. Przeciwnikiem "Chińczyka" będzie Arkadiy Osipyan (7-2, 3 KO, 4 SUB). Zawodnik Berserkers Team Szczecin wraca do klatki po zaledwie półtoramiesięcznej przerwie. Na FEN 36 Rębecki znokautował w 15 sekund Felipe Maię.



Ciekawie zapowiada się również starcie rewanżowe w formule K-1 pomiędzy Dominikiem Zadorą a Anatolijem Hunanyanem (38-8 - K-1). "Japoński Drwal" spróbuje obronić pas mistrza kategorii półśredniej i zemścić się za porażkę z 2018 roku. Podczas gali dojdzie także do pojedynku, którego stawką będzie tymczasowy tytuł mistrzowski w wadze ciężkiej. O to trofeum powalczą Szymon Bajor (22-9, 10 KO, 9 SUB) i Bartosz Szewczyk (3-0, 2 KO, 1 SUB).



Ten drugi przyjął wyzwanie z zaledwie kilkudniowym wyprzedzeniem. Pierwotnie Bajor miał zmierzyć się z Michałem Andryszakiem, a następnie z Adamem Wieczorkiem. Obaj jednak wypadli z karty walk (pierwszy z przyczyn osobistych, zaś drugi ze względu na kontuzję).



O pas powalczy również Cezary Oleksiejczuk. Jeden z najbardziej utalentowanych młodych zawodników w Polsce skrzyżuje rękawice z niebezpiecznym Aigunem Akhmedovem (22-2, 6 KO, 5 SUB). Ponadto w karcie walk znalazły się m.in. starcia Szymona Duszy (10-6, 8 KO, 1 SUB) z Adrianem Zielińskim (20-11, 7 KO, 6 SUB), Krystiana Bielskiego (8-3, 3 KO, 1 SUB) z Piotrem Kuberskim (8-1, 6 KO) i Adama Kowalskiego (13-6-1, 2 KO, 3 SUB) z Mario Zgelą (4-2, 2 KO, 2 SUB).



Łącznie na kibiców czeka dziesięć pojedynków - osiem w formule MMA (jedna na zasadach semi-pro) i dwie w K-1.



Gala FEN 37: Energa Fight Night odbędzie się we Wrocławiu. To szczególne miejsce dla organizacji. Właśnie tam odbyła się pierwsza gala spod szyldu Fight Exclusive Night. Władze FEN wielokrotnie podkreślały przywiązanie do tej destynacji. Organizacja regularnie wraca do stolicy Dolnego Śląska.

FEN 37 w PPV

Abonenci Polsat Box (wcześniej Cyfrowy Polsat) oraz użytkownicy serwisu streamingowego Polsat Box Go (wcześniej Ipla) będą mogli obejrzeć w ramach usługi PPV zbliżającą się galę FEN 37: ENERGA Fight Night Wrocław.

FEN 37 w PPV: Cena

Cena realizowanego w systemie pay-per-view (PPV) wydarzenia to 35 zł. W Polsat Box będzie je można obejrzeć na dekoderach satelitarnych, do odbioru telewizji kablowej IPTV i telewizji internetowej OTT. Osobny dostęp można wykupić w serwisie Polsat Box Go, dzięki któremu otrzymamy możliwość śledzenia pojedynków w Smart TV, na komputerze lub urządzeniach mobilnych.

FEN 37 w PPV: Godzina rozpoczęcia

Start dostępnego wyłącznie w systemie PPV wydarzenia zaplanowany jest na godz. 19:00.

Jak zamówić galę FEN 37 w Polsat Box?

Abonenci i użytkownicy Polsat Box korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV oraz do odbioru telewizji internetowej OTT mogą zamówić dostęp do gali w systemie PPV w cenie 35 zł i oglądać wydarzenie na dedykowanych kanałach dekodera. Zamówienia w Polsat Box (dostęp ten nie obejmuje serwisu Polsat Box Go) można składać na cztery sposoby:



• przez SMS o treści: numer karty dekodera.WALKA wysłany na nr 7043,

• w internetowej aplikacji iPolsat Box: ipolsatbox.pl,

• w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta: 801 00 50 50,

• w aplikacji Sklep – dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowej.

Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 18:00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i kablowej IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej OTT na pozycji 333.



Abonenci Polsat Box mogą skorzystać z dogodnych form płatności:

• portmonetki, gdzie opłata za PPV zostanie doliczona do najbliższego rachunku za usługi (forma niedostępna dla usługi telewizji internetowej w modelu prepaid),

• przedpłaty realizowanej z wolnych środków zgromadzonych na koncie abonenckim,

• e-płatności.

Jak zamówić galę FEN 37 w Polsat Box Go?

Odbywającą się wyłącznie w systemie PPV galę FEN 37 będą mogli obejrzeć na żywo także internauci z Polski za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go – w cenie 35 zł.



Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji Polsat Box Go: na komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, w Android TV, Apple TV i Amazon Fire TV. Serwis zapewnia również funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na inne urządzenia.

Płatności można realizować drogą elektroniczną – kartą płatniczą, przelewem lub BLIK-iem, w zależności od modelu urządzenia użytkownika. Zakupioną w serwisie Polsat Box Go galę będzie można obejrzeć na stronie fen.polsatboxgo.pl lub w aplikacji Polsat Box Go na pierwszym urządzeniu, na którym zostanie uruchomiony dostęp.

Karta walk FEN 37: Energa Fight Night Wrocław

70.3 kg: Mateusz Rębecki (14-1, 8 KO, 4 SUB) vs Arkadiy Osipyan (7-2, 3 KO, 4 SUB)

77.1 kg: Dominik Zadora (26-8 - K-1) vs Anatoly Hunanyan (38-8 - K-1)

120.2 kg: Szymon Bajor (22-9, 10 KO, 9 SUB) vs Bartosz Szewczyk (3-0, 2 KO, 1 SUB)

77.1 kg: Cezary Oleksiejczuk (7-2, 3 KO, 2 SUB) vs Aigun Akhmedov (22-2, 6 KO, 5 SUB)

77.1 kg: Adrian Zieliński (20-11, 7 KO, 6 SUB) vs Szymon Dusza (10-6, 8 KO, 1 SUB)

83.9 kg: Krystian Bielski (8-3, 3 KO, 1 SUB) vs Piotr Kuberski (8-1, 6 KO)

61.2 kg: Mariusz Joniak (8-4, 6 SUB) vs Lukáš Chotěnovský (6-0, 2 KO, 1 SUB)

52.2 kg: Barbara Nalepka (12-2 - K-1) vs Hanna Gujwan (4-3 - K-1)

95 kg: Adam Kowalski (13-6-1, 2 KO, 3 SUB) vs Mario Žgela (4-2, 2 KO, 2 SUB)

Semi-pro: 93 kg: Łukasz Olech (4-0) vs Paweł Całkowski (7-1)

mtu, Polsat Sport