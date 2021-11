Od czwartku do niedzieli w holenderskim Dordrechcie, z udziałem polskich łyżwiarzy, trwa czwarta runda Pucharu Świata w short tracku. To jednocześnie ostatni etap kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. Transmisja PŚ w short tracku z Dordrechtu w Polsacie Sport Extra i na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.