Szymon Bajor (23-9, 10 KO, 10 SUB) tymczasowym mistrzem FEN w organizacji ciężkiej. Bajor poddał Bartosza Szewczyka (3-1, 2 KO, 1 SUB) duszeniem zza pleców w drugiej rundzie mistrzowskiego starcia.

Pierwsza runda przebiegła pod dyktando Bajora. Bardziej doświadczony z zawodników nie odstawał w stójce, a kilkukrotnie również obalił Szewczyka. Podobnie rozpoczęło się drugie starcie - po 45 sekundach Bajor efektownie obalił rywala, gdzie kontrolował swojego przeciwnika.

Po trzech minutach drugiej rundy poddał Szewczyka duszeniem zza pleców, zostając tym samym tymczasowym mistrzem wagi ciężkiej. Pełnoprawnym mistrzem jest Oli Thompson.

Dla Szewczyka, który wskoczył do walki na zastępstwo na kilka dni przed galą FEN 37, była to pierwsza porażka w zawodowej karierze. Na co dzień podopieczny Mirosława Oknińskiego rywalizuje w wadze półciężkiej.

