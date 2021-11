El. MŚ 2023: Polska - Niemcy. Relacja i wynik na żywo

Niemcy, występujący bez koszykarzy z NBA (m.in. bracia Moritz i Franz Wagnerowie, Maxi Kleber, Dennis Schroeder), ulegli w Norymberdze Estonii 66:69. Polska przegrała w Tel Awiwie z Izraelem 61:69. Najwięcej punktw dla Niemiec uzyskał przeciw Estończykom Christian Sengfelder (Brose Bamberg) - 21, który zdaniem Tomasza Gielo, występującego w niemieckim klubie s. Oliver Wuerzburg, jest kluczowym koszykarzem zespołu rywali.

ZOBACZ TAKŻE: Porażka reprezentacji Polski w debiucie Igora Milicicia

Niemcy to ósmy zespół igrzysk w Tokio, który niespodziewanie przed eliminacjami MŚ zmienił szkoleniowca - Henrika Roedla zastąpił Kanadyjczyk Gordon Herbert. - Drużyna Niemiec szuka swojej tożsamości, bo gra bez zawodników, którzy odpowiadali za wynik w turnieju eliminacji do igrzysk i zmaganiach olimpijskich w Tokio. Koszykarze, którzy na co dzień występują w Bundeslidze chcą się pokazać z dobrej strony. Jest weteran Robin Benzing, także Christian Sengfelder, który walczy o tytuł MVP ligi niemieckiej. To zawodnicy, których musimy zatrzymać - ocenił 28-letni Gielo.

Biało-Czerwoni grali z Niemcami przede wszystkim w finałach ME oraz dwa razy w rywalizacji olimpijskie - na igrzyskach w Monachium w 1972 r. przegrali 65:67, a w turnieju kwalifikacji do IO w Moskwie ulegli 74:77.

Jakub Garbacz, najlepszy zawodnik finałów polskiej ligi w 2021 r., obecnie reprezentujący niemiecki MBC Weissenfels, nie patrzy na mecz z Niemcami jak na specjalny pojedynek. - Będzie dla mnie szczególny dlatego, że gramy przed własną publicznością. Liczymy na świetny doping, wsparcie kibiców jest dla nas bardzo ważne. Słyszymy, że ma być pełna hala. Przy dzisiejszym skautingu nie ma znaczenia, że gram w lidze niemieckiej. Każdy z nas, ale i z przeciwników, będzie wiedział, jakie są mocne i silne strony rywala. Siłą zespołu Niemiec jest kolektyw. Musimy skupić się na naszej grze i wygrać mecz - powiedział Garbacz.

W spotkaniu z Izraelem znany z szybkiej ręki i dobrego rzutu z dystansu Garbacz uzyskał 10 pkt i nie trafił żadnej z 12 prób zza linii 6,75 m. - Takiego meczu jeszcze nie miałem… Takie życie strzelca, raz wpada, raz nie. Trzeba o tym szybko zapomnieć i z nową energią podejść do meczu z Niemcami. Spotkanie w Izraelu było intensywne, ale każdy z nas ma siłę, by grać 40 minut z pełnym zaangażowaniem. Dodatkową energię i motywację daje to, że jest to występ w reprezentacji. Nikt na pewno nie będzie narzekał na zmęczenie - dodał Garbacz.

W składzie brakuje natomiast trzeciego Biało-Czerwonego w lidze niemieckiej - Michała Michalaka (EWE Baskets Oldenburg), który jest kontuzjowany, podobnie jak inny Michał - Sokołowski występujący we włoskim Nutribullet Treviso Basket.

Niemcy zajmują najwyższą spośród drużyn gr. D, pozycję w rankingu FIBA - 11. i dziewiątą w Europie. Polska jest na 13. miejscu i 10. w Europie dzięki udanemu występowi w MŚ 2019 w Chinach, gdzie zespół prowadzony przez trenera Mike’a Taylora zajął ósmą lokatę, uczestnicząc w finałowym turnieju pierwszy raz od 52 lat (w Urugwaju w 1967 r. drużyna trenera Witolda Zagórskiego wywalczyła piąte miejsce).

Relacja na żywo z meczu Polska - Niemcy na Polsatsport.pl. Początek od godziny 20:00.

A.J., PAP