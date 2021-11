Lewandowski zakończył plebiscyt na drugim miejscu. Wyprzedził go tylko Argentyńczyk. Wcześniej na tej samej gali Polak odebrał nagrodę dla "Napastnika Roku", którą "France Football" wręczyło po raz pierwszy. Dziennikarz Polsatu Sport Marcin Feddek nie krył swojego rozczarowania.



- To kuriozalne, że wymyślono nagrodę, by docenić Polaka. Messi wygrał Copa America, ale co z tego? Zawalił sezon z Barceloną, w PSG nie może się odnaleźć... W tym roku kalendarzowym, a także i poprzednim, może Robertowi nosić buty. Ten plebiscyt jest coraz śmieszniejszy - powiedział.

Messi zgarnął siódmą Złotą Piłkę w karierze.

- Jeśli Francuzi chcą się w to bawić, ukrywają te wyniki do końca i robią z tego sensację, to mnie to już nie interesuje. Ósma czy dziewiąta piłka dla Messiego? Pewnie dostanie ją nawet, kiedy zakończy karierę. Nie rozumiem tego. Wystarczy spojrzeć na to, kogo wytypował Messi. W trójce znaleźli się Neymar, Kylian Mbappe i gdzieś za nimi Lewandowski. To pokazuje, że jest to towarzystwo wzajemnej adoracji - dodał.

W roku kalendarzowym, licząc wszystkie rozgrywki, uzyskał dotychczas 64 bramki. Po raz kolejny został królem strzelców Bundesligi - z dorobkiem 41 goli, czym poprawił rekord słynnego Gerda Muellera, a także zapewnił sobie Złoty But, czyli nagrodę dla najskuteczniejszego piłkarza lig europejskich. Miał ogromny udział w obronie przez Bayern mistrzostwa kraju.

- Nie rozumiem, dlaczego Lewandowski nie został doceniony. Bił wszelkie rekordy w ciągu ostatnich dwóch lat, zachwycał w każdym meczu. To dla mnie niemiła niespodzianka. Myślałem, że we "France Football" ktoś zacznie myśleć po ostatnim sezonie, kiedy Złotej Piłki nie było - zakończył.

Adrian Brzozowski, jb, Polsat Sport