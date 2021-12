- Jeśli chcemy wyjść z tej trudnej grupy, to musieliśmy wygrać za trzy punkty - powiedział siatkarz Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle Aleksander Śliwka po zakończonym zwycięstwem 3:0 inauguracyjnym występie w Lidze Mistrzów przeciw słoweńskiej drużynie OK Merkru Maribor 3:0.

- Udało się zrealizować plan. Nasz trener mógł dziś trochę zmieniać skład w trakcie spotkania. Dzięki temu zachowaliśmy trochę dodatkowych sił. Przecież już za dwa dni mamy mecz ligowy - dodał Śliwka.

Chociaż kędzierzynianie wygrali do 19, 18 i 17, to kapitan gospodarzy pochwalił rywali.

- Bardzo ambitnie walczyli, świetnie bronili, nieźle przyjmowali zagrywkę. Jest to bardzo niewygodny przeciwnik i pewnie wyjazdowy pojedynek będzie trudny - wspomniał.

Jego kolega z drużyny Bartłomiej Kluth uważa, że więcej emocji niż środowy pojedynek w Lidze Mistrzów przyniesie piątkowy mecz ekstraklasy z GKS Katowice.

- Siatkarze ze Słowenii robili, co mogli. My musieliśmy ten mecz wygrać i to w jak najkrótszym czasie. Udało się 3:0 - dodał Kluth.

MC, PAP