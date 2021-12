Garbarnia awansowała do 1/8 finału po wysokiej wygranej w derbowym starciu z Wieczystą Kraków 5:0. W eWinner 2 Lidze ekipa z Krakowa jest na 9. miejscu w tabeli i ma na swoim koncie 27 punktów. Garbarnia traci tylko dwa punkty do szóstego miejsca dającego szansę awansu do Fortuna 1 Ligi.

Lech Poznań jest ostatnio w świetnej formie. Podopieczni Macieja Skorży nie przegrali w ostatnich dziesięciu meczach. W swoich dwóch poprzednich starciach Lech pokonał Piasta Gliwice 1:0 oraz Wartę Poznań 2:0. W poprzedniej rundzie Fortuna Pucharu Polski zespół z Poznania wygrał z Unią Skierniewice 2:0.

Będzie to pierwsze starcie pomiędzy tymi klubami. Kto wyjdzie z tego pojedynku zwycięski?

Relacja i wynik na żywo z meczu Garbarnia Kraków - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godz. 11:45.

MP, Polsat Sport