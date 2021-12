Lewandowscy w kuluarach gali Złotej Piłki. Czego nie pokazały kamery?

Robert Lewandowski nie wygrał plebiscytu "France Football" na najlepszego piłkarza 2021 roku. Swoją siódmą Złotą Piłkę w karierze odebrał Lionel Messi, a Polakowi przypadła swego rodzaju nagroda pocieszenia, czyli tytuł dla najlepszego napastnika mijającego roku. Gdy ją odbierał, mówił ze sceny o miłości, rodzinie, współpracownikach i trenerach. Podkreślał, że to dzięki także pracy ich wszystkich on sam może osiągać sukcesy.





ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski jednak otrzyma Złotą Piłkę? Sensacyjne doniesienia

Wzruszające przemówienie męża próbowała nagrać telefonem Anna Lewandowska, która wraz z piłkarzem gościła na gali Złotej Piłki w Théâtre du Châtelet. Jednak gdy zauważyła, że jest bacznie obserwowana przez kamery, pospiesznie i jakby nieco speszona schowała aparat.



Natomiast poza polem widzenia kamer, a tym samym i widzów, było to, co wydarzyło się za kulisami. A, jak się właśnie okazuje, działo się całkiem sporo. Anna i Robert Lewandowscy zdecydowali się podzielić ze światem prywatnymi fotografiami zrobionymi głównie w hotelu, na krótko przed oficjalną ceremonią.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗟𝗲𝘄𝗮𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 (@annalewandowskahpba)





Na zdjęciach widzimy piłkarza reprezentacji Polski i Bayernu Monachium szykującego się w łazience do wielkiego wyjścia oraz jego ujęcie w hotelowym pokoju. W tle? Stolik zawalony mnóstwem kosmetyków. To nic dziwnego, nie jest bowiem tajemnicą, że z parą do Paryża poleciał sztab stylistów, który miał za zadanie przygotować Lewandowskich do uroczystości.





Fotografie, które trafiły do mediów społecznościowych, pokazują też Annę na tle ogromnego lustra. Widać również na nich małżonków siedzących w fotelach i zaśmiewających się do rozpuku. Lecz najbardziej spektakularne fotki to te zrobione w windzie. Lewandowscy przytulają się do siebie, a żona sportowca pozuje w... okularach przeciwsłonecznych. "Normanie jak z Casino Royale, tylko ze James Bond i jego dziewczyna moga Wam buty czyścić! BOSCY LEWANDOWSCY!" - skomentowała ten widok Hanna Zborowska-Neves.



Czytaj więcej na Interia.pl.

Interia.pl