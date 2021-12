Grudzień to czas magii i pomagania. Każdy może pomóc włączając Polsat 6 grudnia!

Grudzień to niezwykły czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w którym magia pomagania ma największą moc. Dlatego już od osiemnastu lat, 6 grudnia Telewizja Polsat i Biuro Reklamy Polsat Media organizują tę wyjątkową akcję - Mikołajkowy Blok Reklamowy, dzięki której każdy może pomóc chorym dzieciom – podopiecznym Fundacji Polsat. Ta edycja będzie również wyjątkowa, ponieważ dokładnie 25 lat temu - 6 grudnia 1996 roku Fundacja rozpoczęła swoją działalność.

Od ćwierć wieku Fundacji Polsat przyświeca jeden cel – ratowanie zdrowia i życia dzieci. Tegoroczny Mikołajkowy Blok Reklamowy będzie promowany spotem, w którym historia widziana jest oczami dziecka. Zobaczymy w nim jak Święty Mikołaj i jego dwóch pomocników – renifery – zakradają się do dziecięcego szpitala, by zostawić prezenty małym pacjentom.

W postać Świętego Mikołaja, podobnie jak rok temu, wcielił się Piotr Gąsowski. W kampanii zobaczymy również krótkie spoty, w których występują cenieni dziennikarze i znani artyści wspierający Fundację Polsat: Dorota Gawryluk, Jarosław Gugała, Michał Szpak, Sławomir, Wojciech Błach i Patryk Cebulski. W nagraniach wzięły udział również dzieci, w tym podopieczne Fundacji Polsat 12-letnia i 4-letnia Karolinka.

6 grudnia, to dla nas wszystkich nie tylko czas gdy dzieci znajdują o poranku, ukryte przez Świętego Mikołaja prezenty. To także dzień gdy sami, możemy stać się Mikołajami, włączając Polsat i pomagając naszym podopiecznym. Obecny, jubileuszowy rok jest dla Fundacji szczególny, dlatego jeszcze mocniej trzymamy kciuki za liczne grono widzów przed telewizorami - mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

Nagrania spotów były realizowane w Centrum Chorób Rzadkich im. Fundacji Polsat w Centrum Zdrowia Dziecka, które Fundacja Polsat wybudowała w tym roku. Producentem spotów jest Krzysztof Hansz, reżyserem - Maciej Kozłowski, natomiast animacje do głównego spotu przygotowało Studio Produkcyjne Orka.

Cieszymy się, że nasze działania mają wielką moc. Zebrane środki będziemy mogli przeznaczyć na leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych oraz przeprowadzenie kolejnych remontów w szpitalach, poprawiając warunki leczenia małych pacjentów. Tylko w tym roku udało nam się wyremontować Kliniki Neurologii i Neonatologii w Centrum Zdrowia Dziecka oraz otworzyć Centrum Chorób Rzadkich, łącznie za prawie 2,5 miliona złotych. Ta pomoc nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie z takich akcji jak „Mikołajkowy Blok Reklamowy” - mówi Małgorzata Nawrocka, Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat.

Spoty zachęcające widzów do obejrzenia Mikołajkowego Bloku Reklamowego będą emitowane na antenach Grupy Polsat Plus od 22 listopada. Akcja będzie dodatkowo komunikowana w Internecie, radiu MUZO.FM, na nośnikach DOOH oraz na profilach społecznościowych Grupy Polsat Plus i Fundacji Polsat, gdzie do wsparcia akcji zaangażowała się cała plejada gwiazd Polsatu, a także dziennikarze Polsat News i Polsat Sport.

W tym roku 6 grudnia to wyjątkowy dzień dla Fundacji. Tego wieczoru widzowie będą mogli zobaczyć wyjątkowy jubileuszowy koncert „Fundacja Polsat 25 lat. Jesteśmy dla dzieci”. Na scenie wystąpią m.in. Krzysztof Zalewski, Ewa Farna, Dawid Kwiatkowski, Kayah, Viki Gabor, Patrycja i Grzegorz Markowscy a także Krzysztof i Chris Cugowscy. Koncert poprowadzą Krzysztof Ibisz i Adam Zdrójkowski. Transmisja od godziny 20:00 w Polsacie.

Fundacja Polsat