31-latek pracował m.in. w GKS Katowice. W Rakowie zatrudniony jest od lipca tego roku. W przeszłości pobierał nauki u holenderskich i portugalskich trenerów młodzieży. Szwarga miałby poprowadzić Raków jako trener tymczasowy. Powodem takiego stanu rzeczy jest m.in. fakt, że posiada on jedynie licencję UEFA A. Do prowadzenia klubu w ekstraklasie wymagana jest licencja UEFA Pro.

Od kilku tygodni głośno jest na temat przejścia obecnego szkoleniowca Rakowa do Legii. Papszun jest już po słowie z nowym pracodawcą. Do ustalenia pozostał już tylko termin. Jak podał Marek Wawrzynowski z WP SportoweFakty, obie strony chcą, aby do transferu doszło zimą. Co istotne, Papszun ma umowę z częstochowskim klubem do końca sezonu 2021/2022. W tej sytuacji decyzja leży po stronie władz Rakowa.

We wtorek Legia ogłosiła zatrudnienie nowego wicedyrektora sportowego. Został nim Paweł Tomczyk, który w przeszłości pracował w Rakowie i jest uznawany za człowieka Papszuna.

Aktualnym tymczasowym trenerem Legii jest Marek Gołębiewski, który zastąpił Czesława Michniewicza. Przypomnijmy, że w miniony weekend mistrz Polski przerwał fatalną serię siedmiu ligowych porażek. "Legioniści" pokonali u siebie Jagiellonię 1:0.

mtu, Polsat Sport