EBL: Ciekawy mecz w Lublinie dla Arged BM Stali Ostrów Wlkp.

Mateusz Dziemba i Mateusz Kostrzewski byli bardzo skuteczni na początku spotkania, a ich drużyna prowadziła 8:5. Damian Kulig i Michael Young utrzymywali przyjezdnych w grze, ale to rywale mieli inicjatywę w ataku. Dopiero późniejsze zagrania Markusa Loncara oraz Jamesa Palmera zmieniały sytuację. Ostatecznie dzięki dobitce Romana Szymańskiego to Polski Cukier Pszczółka Start po 10 minutach prowadził 19:18. Drugą kwartę ekipa trenera Igora Milicicia rozpoczęła od serii 7:0 i zaczęła kontrolować wydarzenia na parkiecie. Dobre fragmenty zanotowali Mateusz Kostrzewski i Roman Szymański, ale Michael Young był nie do zatrzymania. Ostatecznie dzięki akcji Palmera pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 43:48.

W trzeciej kwarcie po trafieniach Josha Sharkeya i Mateusza Dziemby drużyna trenera Tane Spaseva zbliżała się na punkt. Późniejsze wsady Romana Szymańskiego dały im przewagę! Spotkanie ponownie było niezwykle wyrównane, a ważne rzuty trafiał m. in. Elijah Wilson. Ostatecznie po rzutach wolnych Josha Sharkeya po 30 minutach było 67:62. Kolejną część spotkania Arged BM Stal rozpoczęła od serii 9:0, a trójki rzucali James Florence oraz Damian Kulig. Straty ponownie odrabiali Kostrzewski i Wilson, ale przyjezdni ciągle byli bardzo blisko. W pewnym momencie kolejną serią 9:0 odpowiedzieli ostrowianie - ważne akcje kończyli Simmons oraz Young. Na to gospodarze nie byli już w stanie odpowiednio zareagować. To Arged BM Stal ostatecznie zwyciężyła 88:77.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polski Cukier Pszczółka Start Lublin - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 77:88 (19:18, 24:30, 24:14, 10:26)

Polski Cukier Pszczółka Start Lublin: Mateusz Kostrzewski 21, Mateusz Dziemba 14, Roman Szymański 13, Elijah Wilson 11, Joshua Sharkey 10, Karol Obarek 5, Jimmie Taylor 3, Tweety Carter 0, Bartosz Ciechociński 0, Damian Jeszke 0, Bartłomiej Pelczar 0

Arged BM Stal Ostrów Wlkp.: Kobi Jordan Simmons 26, Michael Young 18, Damian Kulig 15, James Florence 14, James Palmer Jr. 6, Trey Drechsel 6, Markus Loncar 2, Jarosław Mokros 1

MC, plk.pl