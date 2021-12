W meczu 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski Widzew Łódź zmierzy się z Wisłą Kraków. Stawka meczu jest niemała, ponieważ zwycięzca zagra w ćwierćfinale pucharu. Jest to świetna szansa dla obu drużyn, aby zrehabilitować się za ostatnie nieco gorsze wyniki w rozgrywkach ligowych. Transmisja meczu Widzew Łódź - Wisła Kraków w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Widzew Łódź w poprzedniej rundzie Fortuna Pucharu Polski wyeliminował GKS Jastrzębie, wygrywając wysoko 4:1. W rozgrywkach ligowych Widzew boryka się z obniżką formy. Ekipa z Łodzi świetnie rozpoczęła ten sezon, jednak od zremisowanych derbów z ŁKS-em wyniki podopiecznych Janusza Niedźwiedzia nie były już takie dobre. W czterech kolejnych meczach mających miejsce po starciu z lokalnym rywalem "Widzewiacy" nie byli w stanie wygrać ani razu. Dopiero w ostatniej kolejce Fortuna 1 Ligi po zaciętej rywalizacji łódzki zespół pokonał Zagłębie Sosnowiec 3:2. Teraz przyszedł czas na rywalizację z wymagającym rywalem z Ekstraklasy, Wisłą Kraków.

Wisła Kraków w najbliższym spotkaniu w Fortuna Pucharze Polski będzie chciała zrehabilitować się za ostatnie niezadowalające wyniki. "Biała Gwiazda" przegrała swoje dwa poprzednie spotkania w Ekstraklasie. Najpierw drużyna z Krakowa przegrała z Jagiellonią Białystok 1:3, a następnie przyszła porażka z Radomiakiem Radom 0:1. Na piłkarzy Wisły spadała fala krytyki po dwóch gorszych rezultatach, przed nadchodzącym starciem trener Adrian Gula tłumaczył minione występy swoich zawodników.

- Nie można wszystkich wrzucać do jednego worka, bo są tacy, którzy chcą aż za bardzo, ale są i tacy, którzy mają problem z zaangażowaniem. Z Radomiakiem reakcja nastąpiła dopiero po przerwie, więc musimy sprawić, aby drużyna grała na odpowiednim poziomie od początku - nadmienił Gula.

Wisła zmierzy się w Fortuna Pucharze Polski z rywalem z niższego szczebla rozgrywkowego, jednak szkoleniowiec ekipy z Krakowa nie sądzi, aby to miało to ułatwić awans jego piłkarzom.

- Przekonaliśmy się już w Tychach, że to nie są proste mecze. Mamy szacunek do rywala. Wiemy, że chce awansować do ekstraklasy i że zagramy przy pełnych trybunach na pięknym stadionie. Do Łodzi przyjadą też nasi kibice, aby nas wspierać. Dlatego wierzę, że w czwartek zobaczymy drużynę, która wyjdzie na boisko z jednym celem – wywalczyć awans – zapewnił Gula.

MP, Polsat Sport, PAP