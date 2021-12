Trenerzy mają czas na składanie aplikacji do 10 stycznia przyszłego roku. Następnie komisja konkursowa PZHT po sprawdzeniu dokumentów przystąpi do drugiego etapu konkursu, w którym odbędą się rozmowy indywidualne z potencjalnymi szkoleniowcami. Komisja do 10 lutego przedstawi zarządowi związku kandydata do pełnienia funkcji trenera kadry narodowej seniorek.



Nowy selekcjoner swoją funkcję będzie pełnić od 1 marca 2022 roku do końca września 2024 roku.

Jak powiedział PAP kierownik wydziału wyszkolenia PZHT Krzysztof Rachwalski, przyszły trener reprezentacji będzie mógł pracować również w klubie.

– Zrezygnowaliśmy z zapisu w regulaminie o zakazie łączenia tych obowiązków, bowiem mogłoby to tylko ograniczyć zainteresowanie ze strony kandydatów. Nie ukrywam, że liczymy też na odzew ze strony zagranicznych szkoleniowców. Prowadzenie reprezentacji kraju to jest niezwykle ważna rzecz w CV i to może być dla nich trampoliną do dalszej kariery – podkreślił Rachwalski, który w latach 2009–18 był selekcjonerem polskich hokeistek.

Jak dodał, czas trwania umowy może zostać wydłużony na kolejne lata.

– Będzie zapis w kontrakcie o możliwości jego przedłużenia. Wstępnie umowa ma obowiązywać do igrzysk olimpijskich w Paryżu, ale w ostatnim czasie trenerzy żeńskiej kadry zmieniali się zbyt często i pracowali zbyt krótko. To nie jest dobra rzecz – przyznał Rachwalski.

W styczniu 2022 roku, a więc jeszcze w trakcie trwania konkursu, polska reprezentacja weźmie udział w halowych mistrzostwach Europy drugiej dywizji w hiszpański Ourense.

– Przed turniejem zostanie powołany tymczasowy sztab szkoleniowy, który przygotuje i poprowadzi drużynę w mistrzostwach – wyjaśnił Rachwalski.

RM, PAP