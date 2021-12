Panthers Wrocław kompletują amerykańskich graczy. Skład już robi wrażenie

Wrocławski klub futbolu amerykańskiego jest bardzo aktywny w trwającym oknie transferowym i przedstawił listę kolejnych graczy z zagranicy, którzy w sezonie 2022 wybiegną na europejskie boiska w barwach Panthers Wrocław. Kibice mają powody do zadowolenia – zobaczą nie tylko swoich ulubieńców, ale też kilka nowych twarzy, które mogą znacząco przyczynić się do zwycięstwa w nadchodzących rozgrywkach.

Bez zmian w podstawowym składzie

Po udanym występie w European League of Football, w którym Panthers Wrocław dotarli aż do półfinału, władze wrocławskiego klubu postanowiły nie zmieniać tego, co działa i postarać się o przedłużenie kontraktów najważniejszych graczy. W ostatnich dniach ogłoszono, że w kolejnym sezonie w barwach Panthers ponownie zobaczymy Kavontae Turpina – szybkiego skrzydłowego, który dzięki skutecznym i efektownym występom w ELF błyskawicznie zdobył sympatię kibiców, choć do drużyny dołączył w połowie sezonu.

Grę dla Panthers Wrocław kontynuować będzie także William Lloyd – potężny linebacker i jeden z niekwestionowanych liderów drużyny, który ma na koncie występ w All Star Game w Reprezentacji USA. W sezonie 2021 zanotował aż 105 powaleń przeciwnika. We Wrocławiu na dłużej zostaje również Karlis Brauns – mierzący rekordowe 1,97 cm wzrostu łotewski obrońca, występujący wcześniej m.in. w Niemczech i Finlandii.

Powyższa trójka dołącza do graczy, którzy już wcześniej potwierdzili przedłużenie kontraktów – Dariusa Robinsona, Murillo Silvy, Gorana Zeca i Phileasa Pasqualiniego.

Nowe twarze na kluczowych pozycjach

Skład Panthers Wrocław na sezon 2022 wzmocnią także dwaj nowi zawodnicy, którzy za kilka miesięcy zadebiutują w rozgrywkach European League of Football. Pierwszym z nich jest Semmie Radji – pochodzący z Finlandii defensywny liniowy, który w kraju został okrzyknięty najlepszym zawodnikiem na swojej pozycji w 2021 roku. Radji mierzy aż 194 cm wzrostu i jest porażająco skuteczny (najwięcej powaleń rozgrywającego w lidze), a od 2013 stanowi też jeden z filarów reprezentacji Holandii.

Drugim, kluczowym nabytkiem i wielką nadzieją Panthers Wrocław jest amerykański rozgrywający Justice Hansen, który ma na koncie m.in. występy w Oklahoma Sooners i Arkansas State, gdzie rzucił ponad 10 000 jardów i został wybrany zawodnikiem silnej konferencji Sun Belt. Hansen to tzw. „dual threat” QB, czyli rozgrywający, który nie tylko potrafi mocno i celnie podać, ale też w kluczowych momentach pobiec z piłką, by zdobyć cenne jardy.

Wzmocnienia także w sztabie trenerskim

Interesująco zapowiada się również skład sekcji trenerskiej Panthers Wrocław. Na stanowisku pierwszego trenera niespodzianek nie będzie – drużynę ponownie poprowadzi zdobywca tytułu Trenera Roku portalu The Podyum, Jakub Samel. Na ławce trenerskiej zasiądzie także wywodzący się z NFL Tony Simmons, który prowadził do tej pory drużyny na 5 kontynentach i odpowiadał za różnorodne formacje, od ataku po obronę.

Silnym wzmocnieniem sztabu będzie również bohater najnowszego transferu wrocławian – Dave Linkins. To trener z ponad 40-letnim doświadczeniem, który ma na swoim koncie m.in. trzykrotne trofeum Eurobowl i aż osiem tytułów Mistrza Niemiec. Jego dotychczasowym domem był klub Braunschweig Lions, z którym odnosił sukcesy za zachodnią granicą. We wrocławskim klubie Linkins będzie odpowiedzialny za koordynację linii defensywnej.

Wrocławska drużyna zakłada, że przedłużenie kontraktów kluczowym zawodnikom oraz imponujące transfery będą miały istotny wpływ na występy w kolejnej edycji European League of Football. W tym momencie poznaliśmy już 12 drużyn, które wystąpią w 2022 w nowej lidze, ale władze zapowiadają, że możliwe jest dołączenie kolejnych klubów. Finałowy skład na kolejny sezon ma zostać zamknięty w grudniu.

KN, Informacja prasowa