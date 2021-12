- Jeśli chodzi o doświadczenie, między Obruśniakiem a Herrerą jest przepaść. Trzymam kciuki i wierzę, że Obruśniak jest lepszym pięściarzem - powiedział w programie "Koloseum" Przemysław Saleta. Urugwajczyk na zawodowym ringu stoczył o 42 pojedynki więcej od Polaka.

Do ringu wejdzie ponownie Marcin Siwy (23-0). Po ostatnim szybkim zwycięstwie nad Marcelem Nascimento częstochowianin stoczy bój z Adnanem Deronją (7-2) z Bosni i Hercegowiny.

- To dużo lepszy sprawdzian niż ostatni. Nascimento ewidentnie przyjechał po wypłatę. Tym razem głównym atutem przeciwnika Siwego jest młodość i to, że ma dużo do zyskania. Gdyby wygrał z Siwym, otworzyło się przed nim wiele możliwości - mówił Saleta.

Osleys Iglesias (3-0) to następny utalentowany pięściarz z Kuby, który przyjechał do Polski. W naszym kraju chce rozwijać swoją karierę i toczyć kolejne zawodowe boje. Po raz pierwszy przed polską publicznością wystąpi na PBP 4.

- To jest zupełnie inny pięściarz niż Garcia. Oglądałem jego treningi. To jest przedstawiciel radosnego boksu kubańskiego Bazuje na szybkości, pracy nóg i refleksie. Iglesias potrafi bardzo dużo. Uwielbiam taki styl boksowania - chwalił Iglesiasa Saleta. Rywalem Kubańczyka będzie dużo bardziej doświadczony Rafael Sosa Pintos (61-16) z Urugwaju.

Kolejnym starciem dodanym do karty walk będzie pojedynek debiutującego na zawodowstwie Miłosza Grabowskiego (0-0) z Dzianisem Makouskim (0-1). Na gali wystąpi również utalentowany Kewin Gibas (2-0). Jego przeciwnikiem będzie Czech Ondrij Schilder (2-1).

mtu, Polsat Sport