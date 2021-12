W pierwszym secie jedynie do stanu 11:10 przyjezdne miały punktowy kontakt z łodziankami. Później dobra gra blokiem i skuteczna w ataku pozwoliły gospodyniom uzyskać wyraźną przewagę (16:11, 20:13). W końcówce zagrywką postraszyła rywalki Martyna Świrad (22:17), różnica była już jednak zbyt duża, by odrobić straty. Błąd serwisowy przyjezdnych zakończył tę partię (25:18).

Zobacz także: Kto może zostać trenerem reprezentacji Polski siatkarek?

Łodzianki wygrały pewnie, a i tak był to najbardziej wyrównany z setów. Pozostałe dwa to już dominacja gospodyń. W drugim, po asie serwisowym Klaudii Alagierskiej uzyskały dziesięć oczek przewagi (19:9) i spokojnie zmierzały po wygraną, którą przypieczętował kolejny as – tym razem Kamili Witkowskiej (25:14). W trzecim przewaga Łódzkich Wiewiór była jeszcze większa, a sukcesem rywalek było dobrnięcie do bariery dziesięciu oczek. Punktowy blok gospodyń zakończył to jednostronne spotkanie (25:10).

Skrót meczu ŁKS - BKS:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Najwięcej punktów: Veronica Jones-Perry (14), Kamila Witkowska (13), Klaudia Alagierska (8), Weronika Sobiczewska (8) – ŁKS; Magdalena Janiuk (8) – BKS. MVP: Veronica Jones-Perry (12/19 = 63% skuteczności w ataku + 2 asy serwisowe).

ŁKS Commercecon Łódź – BKS Bostik Bielsko-Biała 3:0 (25:18, 25:14, 25:10)

ŁKS: Kamila Witkowska, Roberta Ratzke, Veronica Jones-Perry, Klaudia Alagierska, Weronika Sobiczewska, Martyna Grajber – Paulina Maj-Erwardt (libero) oraz Pietra Jukoski, Julita Piasecka.

BKS: Aleksandra Kazała, Dominika Pierzchała, Gabriela Orvosova, Weronika Szlagowska, Magdalena Janiuk, Ewelina Polak – Kinga Drabek (libero) oraz Martyna Borowczak, Karina Chmielewska, Julia Mazur (libero), Martyna Świrad, Alina Bartkowska, Koleta Łyszkiewicz.





Wyniki, terminarz i plan transmisji 11. kolejki Tauron Ligi:

2021-12-03: Developres Bella Dolina Rzeszów – Grupa Azoty Chemik Police 3:2 (19:25, 25:22, 23:25, 25:21, 16:14).

2021-12-04: Joker Świecie – IŁ Capital Legionovia Legionowo 0:3 (22:25, 23:25, 21:25)

2021-12-04: UNI Opole – Grot Budowlani Łódź 1:3 (24:26, 27:25, 22:25, 25:27)

2021-12-04: ŁKS Commercecon Łódź – BKS Bostik Bielsko-Biała 3:0 (25:18, 25:14, 25:10)

2021-12-05: #VolleyWrocław – E. Leclerc Moya Radomka Radom (niedziela, godzina 12.30; transmisja – Polsat Box Go)

2021-12-06: Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz – Energa MKS Kalisz (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

RM, Polsat Sport