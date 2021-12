PlusLiga: Stal Nysa - Cuprum Lubin. Relacja i wynik na żywo

Stal Nysa podejmie Cuprum Lubin w meczu 10. kolejki PlusLigi. Obie drużyny plasują się w dole tabeli, ale to gospodarze będą musieli walczyć o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Relacja i wynik na żywo meczu Stal Nysa - Cuprum Lubin od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

Niedzielne zmagania 10. kolejki zakończy starcie Stali Nysa i Cuprum Lubin. Nysianie we własnej hali staną przed niepowtarzalną okazją na pierwsze zwycięstwo w tym, jak dotąd fatalnym dla nich sezonie.

Stal po dziewięciu kolejkach ma na koncie zaledwie trzy punkty, które musiała sobie wywalczyć poprzez doprowadzenie do tie-breaka w starciach z PGE Skrą Bełchatów, GKS-em Katowice i Indykpolem AZS Olsztyn. Drużynie z Nysy brakowało bardzo niewiele, aby odmienić swoją sytuację, ale to było wciąż zbyt mało, także dla zarządu, który zdecydował się pożegnać z Krzysztofem Stelmachem. Miejsce szkoleniowca zajął Daniel Pliński, którego pierwszym zadaniem będzie podniesienie zespołu z kryzysu. Mecz z Cuprum będzie do tego najlepszą okazją.

Cuprum zajmuje 10. miejsce w tabeli z 9 punktami na koncie. Sytuacja lubinian nie jest tragiczna, ale wciąż można było liczyć na więcej niż tylko dwa zwycięstwa z GKS-em Katowice oraz Ślepskiem Malow Suwałki. Okazji do punktowania było więcej, zwłaszcza w dwóch ostatnich kolejkach, gdzie lepsi w tie-breaku byli zawodnicy LUK-u Lublin i Cerrad Enea Czarnych Radom. Tym razem lubinianie chcą uniknąć kolejnej straty i zagrać o trzy punkty. Czy to im się uda? Przekonamy się już w niedzielę.

Relacja i wynik na żywo meczu Stal Nysa - Cuprum Lubin od godz. 20:30

