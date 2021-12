Spotkanie to było określane hitem kolejki i już sam jego początek udowodnił, że nie działo się to bez przyczyny. Do stanu 7:7 toczyła się niezwykle wyrównana gra, obfitująca w akcje, które mogły podobać się kibicom na Torwarze i przed telewizorami. Warszawianom udało się odskoczyć na dwa punkty, jednak już po chwili lepsi o dwa oczka byli zawiercianie. Duża w tym zasługa dobrej zagrywki przyjezdnych, która nie ułatwiała gry na siatce drużynie Andrei Anastasiego. Kiedy wydawało się, że Aluron CMC Warta spokojnie doprowadzi premierową odsłonę do końca, stołeczni wrzucili wyższy bieg i po bloku na Facundo Conte doprowadzili do remisu po 22, a po dwóch niewymuszonych błędach ekipy z Zawiercia mieli piłkę setową. Nie pierwszy raz w tej partii sytuacja błyskawicznie się jednak odmieniła. Przechodzącą piłkę wykorzystał Conte i to Zawiercie miało setballa. O tym, jak zacięta była premierowa odsłona może świadczyć fakt, że zakończył się wynikiem 31:33. W końcówce Uros Kovacevic wziął sprawę w swoje ręce.

ZOBACZ TAKŻE: Mocne słowa siatkarza Asseco Resovii. "Jesteśmy w tragicznej dyspozycji"

Jeśli ktokolwiek spodziewał się, że po zmianie stron temperatura spotkania spadnie, to był w olbrzymim błędzie. Dopiero w połowie seta Projekt zdołał zbudować dwupunktową przewagę (14:12) i taka utrzymywała się przez dłuższy fragment gry. Podobnie, jak w secie poprzednim, w końcówce doszło do wyrównania, jednak tym razem to Projekt przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Set trzeci rozpoczął się znakomicie dla Aluronu CMC Warty. Podopieczni Igora Kolakovicia prowadzili 5:2, jednak bardzo szybko tę przewagę roztrwonili. Po chwili 7:6 wygrywali warszawianie, którzy fantastycznie prezentowali się w elemencie bloku. Potrafili też grać cierpliwie, opierając kilkukrotnie w akcji piłkę o blok, a potem skutecznie ją ponawiając. Poziom gry zawiercian z koleiwyraźnie się obniżył, więc szkoleniowiec dokonał podwójnej zmiany, przy której został do końca seta. To jednak niewiele zmieniło. Projekt wygrał 25:19.

To, co wydarzyło się w czwartej partii, trudno było przewidzieć. Ekipa z Zawiercia miała czteropunktowe prowadzenie (18:14), by po chwili prowadzić 21:19. Boisko opuścił Kovacević, który miał problemy ze skutecznością w ataku, a w jego miejsce pojawił się Piotr Orczyk. Trener Aluron CMC Warty przerwał grę, prosząc o czas, ale to nie zatrzymało gospodarzy. Projekt miał dwie piłki na skończenie meczu, ale nie wykorzystał żadnej z nich. W myśl powiedzenia "do trzech razy sztuka" - kolejny raz już wykorzystał.

Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie 3:1 (31:33, 25:23, 25:19,26:24)

MVP: Igor Grobelny

Projekt Warszawa: Bartosz Kwolek, Angel Trinidad De Haro, Andrzej Wrona, Piotr Nowakowski, Dusan Petković, Igor Grobelny, Damian Wojtaszek (L) oraz Jay Blankenau, Michał Superlak

Aluron CMC Warta Zawiercie: Dawid Konarski, Miłosz Zniszczoł, Facundo Conte, Patryk Niemiec, Miguel Tavares Rodrigues, Uros Kovacevic, Michał Żurek (L) oraz Mateusz Malinowski, Maximiliano Cavanna, Piotr Orczyk

CM, Polsat Sport