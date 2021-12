AC Milan na swoim koncie ma cztery punkty. Przez to obecnie znajduje się na trzecim miejscu w grupie. Do plasującego się na drugiej pozycji FC Porto piłkarzom z Półwyspu Apenińskiego brakuje zaledwie jednego "oczka". Można być zatem pewnym, że podopieczni Stefano Pioliego na pewno w najbliższym spotkaniu będą chcieli sięgnąć po zwycięstwo.

Nie będzie to jednak łatwe zadanie. Ich najbliższy rywal Liverpool FC w tej edycji Ligi Mistrzów nie poznał jeszcze smaku porażki. Co więcej "The Reds" wygrali wszystkie swoje dotychczasowe starcia w tej edycji europejskiego pucharu. Dzięki temu zawodnicy z Wysp zapewnili już sobie awans z pierwszego miejsca w grupie.

Ostatni raz AC Milan wygrał z Liverpoolem w finale Ligi Mistrzów w 2007 roku.

Relacja i wynik na żywo meczu AC Milan - Liverpool FC na Polsatsport.pl. Początek od godziny 21:00.

AA, Polsat Sport