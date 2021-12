W meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów Real Madryt zmierzy się z Interem Mediolan. Zwycięzca tego spotkania zagwarantuje sobie awans z pierwszego miejsca do kolejnego etapu rozgrywek. "Królewscy" mają dwa punkty przewagi nad swoim najbliższym rywalem i w przypadku remisu to oni wyjdą z grupy z pozycji lidera. Transmisja meczu Real Madryt - Inter Mediolan w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Real Madryt seryjnie wygrywa spotkania w ostatnich tygodniach. "Królewscy" wygrali osiem poprzednich meczów we wszystkich rozgrywkach. Podopieczni Carlo Ancelottiego są na pierwszym miejscu w tabeli La Liga (39 pkt.) i mają już osiem punktów przewagi nad drugą Sevillą. W najbliższym starciu w Lidze Mistrzów "Los Blancos" wystarczy remis, aby zagwarantować sobie awans z pierwszego miejsca. Na przedmeczowej konferencji prasowej trener Realu wypowiedział się na temat zbliżającego się meczu z wymagającym przeciwnikiem oraz szans jego zespołu na wygranie Ligi Mistrzów.

- Nie mogę powiedzieć, czy Madryt jest faworytem do wygrania Ligi Mistrzów, czy nie, ale możemy rywalizować z każdym zespołem. Jeśli chcesz wygrać te rozgrywki, musisz mierzyć się z najlepszymi. Jeśli twoim celem jest dotarcie do finału, będziesz musiał pokonać silne zespoły - powiedział Carlo Ancelotti.

Inter Mediolan jest ostatnio w świetnej formie. Włoska drużyna zajmuje aktualnie drugie miejsce w tabeli Serie A i ma na swoim koncie 37 punktów. Do zajmującego pierwsze miejsce w lidze AC Milan piłkarze Interu tracą tylko jeden punkt. Podopieczni Simone Inzaghiego notują obecnie serię jedenastu meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach i będą ciężkim rywalem do pokonania. Jednym co może martwić kibiców mistrza Włoch to fakt, że ich drużyna nie wygrała meczu z hiszpańską drużyną w europejskich rozgrywkach od 2004 roku.

Poprzednie trzy spotkania pomiędzy tymi klubami zakończyły się zwycięstwem Realu Madryt. W ostatnim starciu ekipa z Madrytu wygrała 1:0 po bramce strzelonej w samej końcówce przez Rodrygo. Czy "Królewscy" wygrają czwarty mecz z Interem Mediolan z rzędu i zapewnią sobie awans z pierwszego miejsca do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Transmisja TV i stream online z meczu Real Madryt - Inter Mediolan w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Początek od godz. 20:50.

