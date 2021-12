Trudno pokusić się o stwierdzenie, że pierwszy z wtorkowych meczów grupy B będzie spotkaniem "tytanów", bowiem zarówno reprezentacja Polski jak i Kamerunu ma na swoim koncie po dwie porażki. Na korzyść Biało-Czerwonych przemawia fakt, że porażki rywalek z Afryki zarówno z Serbią jak i Rosją były zdecydowanie bardziej dotkliwe (18:40 z Rosją i 18:43 z Serbią) niż Polski (odpowiednio 23:26 oraz 21:25), wobec czego to Kamerunki zajmują ostatnie miejsce w tabeli i ich szansa na wzięcie udziału w drugiej rundzie grupowej jest marginalna. Polkom do awansu wystarczy remis, a biorąc pod uwagę klasę rywalek, nie powinno to raczej stanowić problemu. Wystarczy bowiem rzucić okiem na dotychczasowe wyniki, by stwierdzić, że drużyna z Afryki znajduje się na zdecydowanie niższej półce niż nasza kadra.

Trudno jednak powiedzieć, by dotychczasowa postawa Biało-Czerwonych napawała optymizmem. Co prawda, zarówno reprezentacje Serbii i Rosji przystępowały do meczu z Polską w roli faworyta, co nie zmienia faktu, że nasza drużyna prezentowała się w tych spotkaniach po prostu blado. Na początku drugiej połowy inauguracyjnego meczu przeciwko Serbii, Polki nie potrafiły zdobyć bramki przez osiem minut, natomiast o przegranej ze "Sborną" przesądziła między innymi fatalna skuteczność wykonywania rzutów karnych - na siedem prób udało nam się trafić tylko raz. Pewne pocieszenie może stanowić fakt, że najlepszą zawodniczką drugiego spotkania została Aleksandra Rosiak, która ośmiokrotnie trafiła do siatki Rosjanek.

Biało-Czerwone przed meczem z Kamerunem zajmują więc trzecie miejsce w grupie B, a do kolejnej fazy awansują trzy najlepsze drużyny, które w dniach 9-13 grudnia zmierzą się w Granollers z trzema najlepszymi zespołami z grupy A (Francja, Czarnogóra, Słowenia, Angola). Ostatnie ekipy wezmą z kolei udział w "Pucharze Prezydenta", czyli turnieju drużyn z miejsc 25-32.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Kamerun od godziny 18.00 na Polsatsport.pl.

AŁ, Polsat Sport