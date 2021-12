Po porażkach z Serbią 21:25 i reprezentacją Rosyjskiej Federacji Piłki Ręcznej 23:26, Polki we wtorek o godzinie 18.00 zmierzą się w Llirii z Kamerunem w meczu, który zadecyduje o awansie z grupy B do rundy zasadniczej mistrzostw świata w Hiszpanii. Transmisja meczu Polska - Kamerun w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.