Rzadki przypadek Igi Świątek. Czyja to zasługa?

Iga Świątek przez cały sezon nie miała kontuzji. To niezwykle rzadka sprawa wśród zawodowych tenisistek. Co na ten temat ma do powiedzenia trener przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk?

Olgierd Kwiatkowski, Interia: Iga Świątek przez cały sezon nie miała kontuzji. To rzadki przypadek w zawodowym cyklu WTA.

Maciej Ryszczuk, trener przygotowania fizycznego Igi Świątek: To jest najważniejsze założenie każdego trenera przygotowania fizycznego, każdego fizjoterapeuty. Jeżeli uda się zrealizować taki cel, to można komfortowo pracować dalej.

Kogo to jest sukces? Igi czy pana?

Żeby to sprawdzić, to ktoś inny musiałby popracować z Igą i wtedy byśmy odpowiedzieli na to pytanie. Ale uważam, że to jest sukces całego zespołu i odpowiedniego planowania. Z trenerem Piotrem Sierzputowskim wszystko dokładnie sobie rozłożyliśmy na czynniki pierwsze i potem realizowaliśmy. Oczywiście bardzo nam pomogła Iga. To jest osoba bardzo kontaktowa, dużo z nami rozmawiała, dzieliła się z nami uwagami, zawsze była świadoma tego, co robi na korcie w czasie treningów i podczas turniejów. Dzięki temu możemy dostosowywać plany treningowe stosownie do jej samopoczucia. Zawodnik wtedy robi postęp i ogranicza ryzyko kontuzji, kiedy sam pozwala trenerom właściwie zarządzać obciążeniami. Pod tym względem mieliśmy świetną współpracę.

W pana przypadku, trenera przygotowania fizycznego, najtrudniejszy jest balans między treningiem siłowym, ale takim, który nie spowoduje utraty czucia piłki. Przez lata bardzo dużo o tym mówiła Agnieszka Radwańska, która nigdy nie przesadzała z siłownią.

W tenisie najważniejsza jest moc, wytrzymałość siłowa i wytrzymałość szybkościowa. Staramy się pracować tak, żeby nie przesadzić z przyrostem mięśni. Bardzo często robiliśmy sprawdziany i ocenialiśmy sytuację na bieżąco. Najważniejsze, że spotykaliśmy się z reakcją. Iga zawsze dawała nam znać jak się czuła i jak dalej możemy planować trening, by niczego nie zepsuć.

Więcej w Interii.

Interia