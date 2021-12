Lechia Tomaszów Mazowiecki jest jednym z pozytywnych zaskoczeń zaplecza ekstraklasy. Zespół, który poprzedni sezon zakończył na 9. pozycji, w ostatnim czasie gra naprawdę świetnie, co przekłada się na to, że drużyna z Tomaszowa Mazowieckiego pokonuje kandydatów do walki o awans do PlusLigi.

BKS Visła Bydgoszcz (3:2) czy Chemeko-System Gwardia Wrocław (3:1), to dwa ostatnie spotkania, w których podopieczni trenera Bartłomieja Rebzdy pokonali faworytów, udowadniając, że pozycja w tabeli nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Czwartkowe starcie z Norwidem Częstochowa zapowiada się o tyle ciekawie, że ewentualna wygrana pozwoli gospodarzom uplasować się w ścisłej czołówce Tauron 1. Ligi.

Norwid Częstochowa nie może poszczycić się tak dobrym bilansem jak rywale. Plasujący się dopiero na dwunastym miejscu zespół ma na swoim koncie 16 punktów. Od początku sezonu częstochowianie grają mocno w kratkę, przeplatając naprawdę dobre mecze z tymi słabszymi.

W dwóch ostatnich kolejkach zespół z Częstochowy zanotował jednak dwa zwycięstwa, pokonując odpowiednio: KPS Siedlce (3:2) oraz Chrobry Głogów (3:0). Która z drużyn okaże się lepsza? Kto przełamie dobrą passę zwycięstw?

Transmisja spotkania Lechia Tomaszów Mazowiecki - Exact Systems Norwid Częstochowa na Polsat Sport News oraz Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:30.

PS, Polsat Sport