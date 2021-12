EBL: Derby Trójmiasta dla Asseco Arki!

Mecz od samego początku był bardzo wyrównany - po stronie przyjezdnych było to możliwe dzięki Jacobi Boykinsowi. Novak Musić dawał później Asseco Arce przewagę. Trefl musiał gonić, ale do remisu doprowadzał dzięki akcji 2+1 Josha Sharmy. Ostatecznie po 10 minutach nadal sytuacja była zacięta - 20:20. Darious Moten na początku drugiej kwarty sprawiał, że sopocianie uciekali na cztery punkty. Boykins nadal utrzymywał jednak drużynę trenera Milosa Mitrovicia bardzo blisko. Obie drużyny miały problemy z konstruowaniem akcji w ataku, przez co wynik był raczej niski. Pomagały jednak rzuty wolne - dzięki nim gospodarze po pierwszej połowie prowadzili 38:34.



ZOBACZ TAKŻE: HydroTruck ze Śląskiem na inaugurację nowej hali w Radomiu

Na początku trzeciej kwarty do remisu doprowadził Dominik Wilczek, ale trójki dodawali po chwili DeAndre Davis i Karol Gruszecki. Później ekipa trenera Marcina Stefańskiego zatrzymała się w ofensywie. Ciągle aktywny był Boykins, swoje dokładał Durham, a dzięki rzutom wolnym Filipa Dylewicza to gdynianie po 30 minutach byli lepsi - 50:51. Po trójce tego doświadczonego gracza w kolejnej części spotkania przyjezdni uciekli na siedem punktów. Skończyło się to na serii 11:0 i po rzucie z dystansu Boykinsa różnica wzrosła do 12 punktów. Trefl swoje pierwsze punkty w tej kwarcie zdobył dopiero po siedmiu minutach! To nie mogło już zmienić wyniku. Asseco Arka zwyciężyła w derbach Trójmiasta 72:58.

Najlepszym graczem gości był Jacobi Boykins z 29 punktami i 10 zbiórkami. Po 9 punktów dla gospodarzy rzucili Michał Kolenda, Paweł Leończyk i Karol Gruszecki.

Trefl Sopot - Asseco Arka Gdynia 58:72 (20:20, 18:14, 12:17, 8:21).

Punkty:

Trefl Sopot: Michał Kolenda 9, Paweł Leończyk 9, Karol Gruszecki 9, Yannick Franke 8, Darious Moten 8, DeAndre Davis 7, Josh Sharma 6, Darrin Dorsey 2, Hubert Łałak 0, Łukasz Klawa 0, Wiktor Jeszczerski 0.

Asseco Arka Gdynia: Jacobi Boykins 29, Novak Music 10, Bartłomiej Wołoszyn 10, Filip Dylewicz 7, Adam Hrycaniuk 4, Dominik Wilczek 4, Adrian Bogucki 4, Anthony Durham 2, Olaf Perzanowski 2, Łukasz Walkowiak 0.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PI, plk.pl