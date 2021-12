Po pierwszej serii Stoch zajmował czwartą lokatę. W drugiej serii trzykrotny mistrz olimpijski oddał skok na odległość 133 metrów. Polak przegrał o 0,1 punktu z Granerudem. Zawody w przekonującym stylu wygrał Kraft. Austriak ukończył rywalizację z pięcioma punktami przewagi nad broniącym Kryształowej Kuli Norwegiem. Dla Krafta to 22. wygrana w zawodach PŚ w karierze.

Oprócz Stocha do drugiej serii zakwalifikowali się również Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Mistrz świata z Oberstdorfu ostatecznie uplasował się na 17. lokacie. Z kolei Wąsek zajął 30. miejsce. Do rundy finałowej nie awansował Aleksander Zniszczoł. Przypomnijmy, że w zawodach nie wzięli udziału m.in. Andrzej Stękała i Dawid Kubacki, którzy wracają do formy na zgrupowaniu w Ramsau.

W niedzielę również odbędą się zawody na skoczni w Klingenthal. Początek zmagań od 16:00.

mtu, Polsat Sport