Spotkanie znacznie lepiej rozpoczęły Polki, które w siódmej minucie prowadziły już 4:1 po bramce Dagmary Nocuń. Trener Dragan Adzic musiał wziąć czas, który od razu przyniósł skutek w postaci wyrównania dla Słowenek. W odpowiedzi czas wziął... Arne Senstad, a kolejną serię głównie dzięki Romanie Roszak odnotowały Biało-Czerwone.



Fatalny moment w grze Polek przyszedł w 17. minucie, gdy Słowenki zdobyły aż siedem bramek z rzędu bez trafienia naszych zawodniczek. Szybko jeszcze dwa razy przed zakończeniem pierwszej połowy trafiła Oktawia Płomińska i mieliśmy wynik 12:13 przy zejściu na przerwę.



Druga połowa to szybki powrót Polek do gry przy udziale Adrianny Górnej. Podopieczne Senstada skorzystały także na dwóch karach dwóch minut dla Natasy Ljepoji oraz Any Gros. To Biało-Czerwone szczypiornistki były wyraźnie lepsze w drugiej partii i świetnie niwelowały wszelkie ofensywne zapędy rywalek. Czas wziął jeszcze trener Adzic, ale nie odmieniło to oblicza gry Słowenek. Rywalki postraszyły jeszcze Polki niwelując przewagę do dwóch trafień, ale w końcu to nasze zawodniczki sprawiły sensację i wygrały całe spotkanie.

Polska - Słowenia 27:26 (12:13)

MVP: Dagmara Nocuń (Polska)

PI, Polsat Sport