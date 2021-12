Charles Oliveira (31-8, 9 KO, 19 SUB) zmierzy się z Dustinem Poirierem (28-6, 14 KO, 7 SUB) w walce wieczoru UFC 269. Stawką pojedynku będzie pas mistrza największej organizacji MMA na świecie w kategorii lekkiej. W co-main evencie po raz kolejny tytułu mistrzyni wagi koguciej będzie broniła Amanda Nunes (21-4, 13 KO, 4 SUB). Jej rywalką będzie Julianna Pena (10-4, 3 KO, 4 SUB). Transmisja gali UFC 269: Oliveira - Poirier w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

W nocy z soboty na niedzielę Oliveira stanie do pierwszej obrony tytułu. Mistrzowski pas "do Bronx" wywalczył w maju w starciu z Michaelem Chandlerem, którego pokonał przez TKO w drugiej rundzie. Warto zaznaczyć, że Brazylijczyk jest prawdziwym weteranem UFC. W organizacji Dany White'a walczy od 2010 roku. Droga 32-latka na szczyt trwała bardzo długo, aczkolwiek jego ostatnia dyspozycja robi wrażenie. Oliveira jest niepokonany od dziewięciu walk. 32-latek znany jest ze swoich wybitnych umiejętności parterowych - z 31 wygranych pojedynków, 19 zakończył przez poddania.

Jego przeciwnikiem w walce wieczoru UFC 269 będzie jedna z największych gwiazd UFC. Poirier przystąpi do mistrzowskiego boju po dwóch zwycięstwach nad Conorem McGregorem. Najpierw w styczniu udanie zrewanżował się Irlandczykowi za porażkę z 2014 roku pokonując go przez TKO w drugiej rundzie. Następnie w lipcu w ich trzecim starciu doprowadził do złamania nogi byłego podwójnego mistrza. "Diamond" w przeszłości był już tymczasowym mistrzem wagi lekkiej. O regularne mistrzostwo walczył raz - wówczas przegrał z Khabibem Nurmagomedovem.

Na UFC 269 wystąpi również Amanda Nunes. Uznawana za najlepszą zawodniczkę MMA na świecie bez podziału na kategorie wagowe Brazylijka pewnie kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. 33-latka jest obecnie posiadaczką mistrzowskich pasów kategorii koguciej i piórkowej. W starciu z Julianną Peną będzie broniła tego pierwszego. Nunes będzie wyraźną faworytką tego pojedynku.

Ponadto na gali wystąpią m.in. Geoff Neal (13-4, 8 KO, 2 SUB), Cody Garbrandt (12-4, 10 KO) czy Sean O'Malley (14-1, 10 KO, 1 SUB). Łącznie w karcie głównej znalazło się pięć starć w formule MMA.

Transmisja karty głównej gali UFC 269: Oliveira - Poirier w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o 04:00.

Karta główna (04:00, Polsat Sport Extra, Polsat Box Go):

70.3 kg.: Charles Oliveira (31-8, 9 KO, 19 SUB) vs. Dustin Poirier (28-6, 14 KO, 7 SUB)

61.2 kg.: Amanda Nunes (21-4, 13 KO, 4 SUB) vs. Julianna Peña (10-4, 3 KO, 4 SUB)

77.1 kg.: Geoff Neal (13-4, 8 KO, 2 SUB) vs. Santiago Ponzinibbio (28-4, 15 KO, 6 SUB)

56.7 kg.: Kai Kara-France (22-9, 10 KO, 3 SUB) vs. Cody Garbrandt (12-4, 10 KO)

61.2 kg.: Sean O’Malley (14-1, 10 KO, 1 SUB) vs. Raulian Paiva (21-3, 4 KO, 3 SUB)

Karta wstępna:



65.8 kg.: Josh Emmett (16-2, 6 KO, 2 SUB) vs. Dan Ige (15-4, 4 KO, 5 SUB)

61.2 kg.: Pedro Munhoz (19-6, 5 KO, 8 SUB) vs. Dominick Cruz (23-3, 7 KO, 1 SUB)

120.2 kg.: Augusto Sakai (15-3-1, 11 KO) vs. Tai Tuivasa (13-3, 11 KO)

83.9 kg.: Bruno Silva (21-6, 18 KO) vs. Jordan Wright (12-1, 7 KO, 5 SUB)

83.9 kg.: André Muniz (21-4, 4 KO, 14 SUB) vs. Eryk Anders (14-5, 8 KO, 1 SUB)

56.7 kg.: Erin Blanchfield (7-1, 2 KO, 1 SUB) vs. Miranda Maverick (9-3, 1 KO, 5 SUB)

56.7 kg.: Alex Perez (24-6, 5 KO, 7 SUB) vs. Matt Schnell (15-6, 2 KO, 8 SUB)

65.8 kg.: Ryan Hall (8-2, 2 KO, 3 SUB) vs. Darrick Minner (26-12, 1 KO, 22 SUB)

61.2 kg.: Randy Costa (6-2, 6 KO) vs. Tony Kelley (7-2, 2 KO, 3 SUB)

56.7 kg.: Priscila Cachoeira (10-3, 6 KO) vs. Gillian Robertson (9-6, 1 KO, 6 SUB)

mtu, Polsat Sport