Jak informuje Ariel Helwani, Jan Błachowicz (28-9, 8 KO, 9 SUB) powróci do oktagonu 26 marca 2022 roku. Przeciwnikiem Polaka będzie Aleksandar Rakić (14-2, 9 KO, 1 SUB). To starcie będzie walką wieczoru gali UFC Fight Night. Na razie nie jest znana dokładna lokalizacja wydarzenia.