Wielki powrót Marco Bonitty? Ma ratować klub w beznadziejnej sytuacji

Kilka dni temu Indykpol AZS Olsztyn poinformował o rozwiązaniu umowy z trenerem Marco Bonittą. Jak się okazuje, przerwa w pracy włoskiego szkoleniowca może nie potrwać długo. Media w Italii donoszą o możliwości jego powrotu do klubu z Rawenny.

Bonitta spędził w Olsztynie kilkanaście tygodni, jednak jego współpraca z drużyną nie układała się najlepiej. W środowisku siatkarskim było głośno o tym, że relacje trenera z zawodnikami nie należały do najlepszych, jednak żadna ze stron nie zajęła stanowiska w tej sprawie.

Mimo zadowalających wyników sportowych władze klubu podjęły decyzję o rozwiązaniu kontraktu, o czym poinformowano w oficjalnym komunikacie.

"Piłka Siatkowa AZS UWM SA w Olsztynie oraz Marco Bonitta, z powodów osobistych postanowili w drodze porozumienia zakończyć współpracę z dniem 10 grudnia 2021 roku. Władze Klubu składają trenerowi Marco Bonicie podziękowania za dobrą współpracę i wyniki sportowe, życząc sukcesów w dalszej karierze trenerskiej. Funkcję I trenera w najbliższych meczach będzie pełnił Marcin Mierzejewski."

Wygląda na to, że 58-letni szkoleniowiec nie będzie zbyt długo bezrobotnym. Włoskie media donoszą, że może powrócić do Consaru Rawenna. Sytuacja drużyny jest bardzo trudna. Z dorobkiem zaledwie dwóch punktów plasuje się na ostatniej pozycji w tabeli ligi włoskiej i do miejsca niezagrożonego spadkiem traci aż siedem oczek.

Jak podaje Corriere Romagna, w klubie coraz poważniej myśli się o tym, co zrobić w przypadku spadku, stąd też możliwość zatrudnienia Bonitty, by ten już teraz zaczął pracę nad wskrzeszaniem siatkówki w Rawennie i ewentualnym powrotem do ekstraklasy.

CM, Polsat Sport