Gale spod szyldu Babilon Boxing Show to zawsze gwarancja wielkich sportowych emocji i wyrównanych starć bez faworyta. Tak samo będzie w najbliższy piątek 17 grudnia w Radomiu, gdzie w walce wieczoru mistrzyni Europy wagi muszej Ewelina Pękalska (5-0) zmierzy się z niepokonaną Tanzanką Zulfą Macho (4-0). Sprawdźcie kartę walk gali Babilon Boxing Show.

Wcześniej w ringu zobaczymy m.in. zwieńczenie arcyciekawej trylogii Lodzik-Rajewski w K-1 oraz bokserskie starcie mistrza MMA Daniela Rutkowskiego z Damianem Kiwiorem (8-2-1), a także szereg innych interesujących potyczek.

Karta walk gali Babilon Boxing Show Radomiu:

Boks, 50.8 kg. 8 rund po 2 minuty:

Ewelina PĘKALSKA (5-0) vs Zulfa MACHO (4-0)

Boks, 72 kg. 6 rund po 3 minuty:

Daniel RUTKOWSKI (1-2) vs Damian KIWIOR (8-2-1)



K-1, 65 kg. 3 rundy po 3 minuty:

Jan LODZIK (14-3) vs Mateusz RAJEWSKI (18-11)



Boks, 70 kg. 6 rund po 3 minuty:

Michał SYROWATKA (23-5) vs Lukáš DEKÝŠ (5-0)

Boks, 67 kg. 8 rund po 3 minuty:

Patrik BALAZ (4-1, 1 KO) vs Maksim HARDZEIKA (10-0, 4 KO)

Boks, 59 kg. 6 rund po 3 minuty:

Levan KHASAIA (debiut) vs Ramadhan IDDI (4-0)

Boks, 50,8 kg. 4 rundy po 2 minuty:

Wiktoria SĄDEJ (1-1) vs Nino GVINIASHVILI (1-6-1)



Transmisja gali Babilon Boxing Show na sportowych antenach Polsatu.

