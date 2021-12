- Wydawało mi się, że w związku z tym, że to losowanie doprowadzono do końca, nie będzie powtórki. To wprowadziło zamieszanie w klubach. Odkąd pamiętam, pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce - tak zamieszanie wokół losowania par 1/8 finału Ligi Mistrzów skomentował Bożydar Iwanow.

Przypomnijmy, że losowanie musiało zostać powtórzone. W jego wyniku Bayern Monachium trafił na RB Salzburg, a nie na Atletico Madryt (taki był wynik pierwszego losowania).

- Bayern na kogo by nie trafił będzie faworytem. Wiadomo, że lepiej jest jechać do Salzburga na mecz z RB. To na pewno łatwiejsze losowanie niż to z Atletico, które oczywiście jest w kryzysie - pokazał to niedzielny mecz z Realem. Niemniej jednak w Madrycie gra się bardzo trudno - tłumaczył komentator Polsatu Sport.

ZOBACZ TAKŻE: Chwile grozy piłkarza Benfiki. Został pobity i okradziony

Z kolei Paris Saint-Germain zagra z Realem Madryt. Ten dwumecz może okazać się kluczowy dla przyszłości szkoleniowca wicemistrza Francji Mauricio Pochettino.

- To może być koniec trenera Pochettino. Rozstanie z Tuchelem było trochę za szybkie. Jeśli PSG się pożegna w 1/8 finału z Ligą Mistrzów, to wydaje mi się, że nie po to dochodziło do zmiany trenera, by żegnać się z rozgrywkami na tym etapie. Tuchel grał przecież w finale Ligi Mistrzów. Pochettino nie zdobył mistrzostwa Francji, odpadł w półfinale Ligi Mistrzów i zajął drugie miejsce w grupie. Paskudna sytuacja PSG - stwierdził.

Szczęście sprzyjało "The Blues". Obrońcy tytułu trafili na Lille OSC. Zdaniem Iwanowa to najlepsze możliwe losowanie dla ekipy z Londynu.

- W meczu z Zenitu z Chelsea Tuchel pokpił sprawę wystawiając eksperymentalny skład. Trzeba przyznać, że do Chelsea uśmiechnęło się szczęście - podkreślił.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Łukasz Siudak, mtu, Polsat Sport