Zawierciańsko-bełchatowskie rywalizacje zawsze dostarczają kibicom wielu emocji. Jak dotąd ekipy te mierzyły się ze sobą ośmiokrotnie, a zwycięstwami podzieliły się po równo. Jurajscy Rycerze bardzo dobrze prezentują się u siebie, bo aż trzy z czterech zwycięstw odnieśli na własnym boisku, co jest dobrym progrnostykiem przed poniedziałkową rywalizacją.

- Hala to duży atut gospodarzy, atmosfera zawsze jest fantastyczna, ale zrobimy wszystko, by tutaj zwyciężyć - powiedział libero PGE Skry, Kacper Piechocki.

Podopieczni Igora Kolakovicia ostatnio zanotowali dwie porażki. Najpierw ulegli 0:3 przed własną publicznością niepokonanej jak dotąd Grupa Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, a potem przegrali na wyjeździe 1:3 z Projektem Warszawa.

Bełchatowianie z kolei radzą sobie ostatnio bardzo dobrze. Wygrali trzy poprzednie starcia 3:2 z Asseco Resovią Rzeszów, 3:0 z Treflem Gdańsk i 3:0 ze Slepskiem Malow Suwałki. Dołożyli do tego triumfy w Pucharze CEV, nie nadwyrężając dodatkowo swoich sił, bo na boisku na europejskich parkietach pojawili się gracze, którzy do tej pory nie mieli zbyt wielu okazji, by się zaprezentować.

- Siatkarze PGE Skry mają bardzo dobrą zagrywkę, ale są świetni także w innych elementach gry. Graliśmy już z drużynami, które dobrze serwują. Nie wydaje mi się, że punktowanie w tym elemencie jest ich celem samym w sobie, bo siatkówka to nie tylko to. Oczywiście, to będzie dla nas wyzwanie w przyjęciu, bo mają zawodników dobrze zagrywających, ale my też mamy swoją siłę - ocenił przyjmujący Aluron CMC Warty Zawiercie Uros Kovacevic.

Ostatnie starcie tych zespołów w fazie zasadniczej poprzedniego sezonu zakończyło się zwycięstwem 3:0 PGE Skry. Jak będzie tym razem?

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE Skra Bełchatów od godziny 17:30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

CM, Polsat Sport