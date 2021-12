Mariusz Wlazły: Odzyskujemy swój styl fajnej zabawy

Lublinianie przyjechali nad morze po czterech wygranych z rzędu, jednak w konfrontacji z Treflem nie mieli za wiele do powiedzenia. Gdańszczanie koncertowo wypadli zwłaszcza w trzecim secie, w którym pozwolili zdobyć rywalom zaledwie 16 punktów. We wcześniejszych partiach triumfowali 25:20 i 25:22.

- To był trudny i wymagający przeciwnik, ale pokazaliśmy profesjonalizm i koncentrację przez trzy pełne sety. W konfrontacji z drużyną z Lublina zaprezentowaliśmy wiele efektownych akcji, ale trzeba też docenić gości, bo razem z nami stworzyli dobre widowisko – podkreślił Wlazły.

Po raz pierwszy w tym sezonie podopieczni trenera Michała Winiarskiego odnieśli dwa kolejne zwycięstwa. Przed konfrontacją z LUK także 3:0 pokonali w Rzeszowie Asseco Resovię, ale wcześniej przegrali z rzędu cztery mecze, w których nie zdołali wywalczyć seta.

- Po spotkaniu ze Skrą nie mieliśmy zbyt fajnych min, bo to była nasza czwarta kolejna porażka, jednak wtedy powiedziałem, że w drużynie zaczyna coraz lepiej się dziać i możemy spokojnie spoglądać w przyszłość. I w dwóch ostatnich potyczkach zaczęliśmy odzyskiwać swój styl fajnej zabawy na boisku – dodał.

W następną niedzielę, także o 20.30, w swoim ostatnim w tym roku spotkaniu gdańszczanie podejmą zajmujący przedostatnie miejsce w tabeli Ślepsk Malow Suwałki, który przegrał pięć poprzednich meczów.

- Dla każdego zespołu zmiana godziny rozpoczęcia meczu z 14 na 20.30 to spore obciążenie, ale trzeba się do tego jak najlepiej przygotować. Inaczej wyglądają bowiem przygotowania do spotkania wyznaczonego późno wieczorem, a inaczej do zaplanowanego w południe. Przede wszystkim nie należy jednak narzekać, że ktoś zmienia godziny. Nie nam wybierać terminy i trzeba się tak przygotować, aby niezależnie od pory meczu jak najlepiej funkcjonować – podsumował Wlazły.

MS, PAP