TAURON Liga: #VolleyWrocław - IŁ Capital Legionovia Legionowo. Transmisja TV i stream online

Na zakończenie 12. kolejki TAURON Ligi #VolleyWrocław zmierzy się z IŁ Capital Legionovią. Transmisja tego spotkania w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Zawodniczki Legionovii mają już za sobą niemrawy początek sezonu, kiedy to w czterech kolejkach odniosły tylko jedno zwycięstwo. Od czasu pokonania E.Leclerc Moya Radomki Radom 29 października kroczą od wygranej do wygranej i sukcesywnie pną się w górę tabeli. Bardzo prawdopodobne, że #VolleyWrocław będzie ich siódmą z kolei ofiarą.

Ekipa ta przechodzi ostatnio dość mocne zawirowania. Najpierw funkcję asystenta trenera przestał pełnić Dawid Murek, który rozpoczynał sezon w roli pierwszego szkoleniowca. Potem ogłoszono, że z klubem rozstała się także jego córka Natalia Murek.

ZOBACZ TAKŻE: Dawid Murek i Natalia Murek rozstali się z #VolleyWrocław

"Na prośbę zawodniczki, rozwiązany został kontrakt sportowy łączący Volleyball Wrocław S.A. oraz Natalię Murek. Dziękujemy Natalii za 4.5 sezonu wkładu sportowego w nasz klub, za wszystkie mecze, wszystkie punkty zdobyte w biało – zielonych barwach. Życzymy powodzenia w dalszej karierze i trzymamy kciuki za dalszy rozwój." - przeczytaliśmy w oświadczeniu klubu.

#Volley to dziesiąta drużyna rozgrywek. Do IŁ Capital Legionovii traci dziesięć punktów. Bilans bezpośrednich spotkań tych zespołów co prawda przemawia na korzyść wrocławianek, jednak w pierwszej rundzie tego sezonu lepsze były podopieczne Alessandro Chiappiniego.

Transmisja meczu #VolleyWrocław - IŁ Capital Legionovia Legionowo od godziny 20:30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

CM, Polsat Sport