W meczu 7. kolejki koszykarskiego Pucharu Europy WKS Śląsk Wrocław zmierzy się z Partizanem Belgrad. Śląsk jest ostatnio w dobrej formie i w wyjazdowym starciu spróbuje pokonać drużynę z Serbii. Jest to ważny mecz, ponieważ polska ekipa dalej ma szanse na awans do fazy play-off tych rozgrywek. Transmisja TV i stream online z meczu WKS Śląsk Wrocław - KK Partizan Belgrad w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Drużyna z Wrocławia wygrała sześć ostatnich spotkań w Energa Basket Lidze i zaczyna wchodzić na coraz wyższy poziom. Kibiców Śląska z pewnością bardzo ucieszył też wynik ostatniego meczu w rozgrywkach EuroCup. Musieli oni bowiem czekać aż do szóstej kolejki na zwycięstwo swoich ulubieńców. Śląsk pokonał wtedy ekipę z Hambruga 87:71. W nadchodzącym starciu nie zagra jednak jeden z dwóch najlepszych punktujących z tamtego starcia. W Belgradzie nie zagra niestety Travis Trice, który nabawił się kontuzji nogi.

Podopieczni Andreja Urlepa mają szanse wygrać drugie spotkanie z rzędu w europejskich pucharach. Mimo że to serbska drużyna będzie faworytem tego starcia, to ekipa z Dolnego Śląska będzie miała w tym meczu dodatkową motywację, ponieważ ewentualna wygrana może być kluczowa w kontekście walki o awans do fazy play-off.

Partizan może nie jest już tak silną drużyną, jak kiedyś. Jednak pokazał już w tym sezonie chęć powrotu na najwyższą półkę. Dowodem tych ambicji jest powrót legendarnego trenera Zeljko Obradovicia, który prowadził serbską drużynę jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. W bieżącej kampanii ekipa z Belgradu radzi sobie całkiem nieźle. W rozgrywkach ligowych zajmuje trzecie miejsce ze stratą dwóch punktów do lidera. Natomiast jeśli chodzi o występy w europejskich pucharach, to Partizan przegrał w ostatnich sześciu meczach tylko raz. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to łatwy przeciwnik dla wrocławskiej drużyny.

Jeden z koszykarzy Śląska Aleksander Dziewa przed meczem z Partizanem wypowiedział się na temat rywalizacji w rozgrywkach EuroCup. Według zawodnika ekipy z Wrocławia rywale, z którymi zespół mierzy się w Europie, są o wiele bardziej wymagający, głównie ze względu na jakoś zawodników.

- Rozgrywki 7DAYS EuroCup to całkowicie inny poziom koszykówki. Być może nie pod względem taktycznym, ale zawodnicy, z którymi walczymy w Europie, są po prostu lepsi jakościowo. Ich umiejętności indywidualne są o wiele bardziej rozwinięte niż graczy w Polsce. Należy jeszcze dodać warunki fizyczne, ich atletyzm, co przekłada się na lepsze rezultaty, aczkolwiek uważam, że w kilku meczach brakowało nam detali, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść - powiedział na łamach Gazety Wrocławskiej Aleksander Dziewa.

MP, Polsat Sport