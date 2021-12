Robert Lewandowski może pobić kolejny rekord Bundesligi

W ostatnim spotkaniu Bundesligi Robert Lewandowski zanotował kolejne dwa trafienia. Dokonując tej sztuki po raz kolejny kapitan reprezentacji Polski przybliżył się do kolejnego rekordu Gerda Muellera. Mowa tutaj o liczbie spotkań z dwoma trafieniami na koncie.

Lewandowski we wtorkowy wieczór do siatki trafiał w 69. i 72. minucie, a to oznacza, że w 2021 r. ma na koncie już 68 goli. Tym samym Polak jest zaledwie o jedno trafienie od wyrównania najlepszego wyniku w karierze Cristiano Ronaldo (Portugalczyk w 2013 r. strzelił 69 bramek).





ZOBACZ TAKŻE: Historyczna bramka Lewandowskiego! 1000. polski gol w Bundeslidze

Co więcej, "Lewy" na koncie ma teraz także 42 trafienia w tym roku w Bundeslidze, a to oznacza, że wyrównał rekord Gerda Muellera sprzed 49 lat. Polak może jeszcze pobić to osiągnięcie, ponieważ w piątek Bayern gra ostatnie spotkanie ligowe w tym roku - na swoim boisku z VfL Wolfsburg.





Okazuje się jednak, że w meczu ze Stuttgartem Lewandowski zrobił krok po kolejny rekord Muellera, a mianowicie dwóch i więcej goli strzelonych w jednym meczu Bundesligi. We wtorkowym spotkaniu Lewandowski zaliczył 76. mecz z takim dorobkiem, z kolei Mueller w karierze takich spotkań rozegrał 87.





Czytaj więcej na Interia.pl.

Interia.pl