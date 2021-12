Już od jakiegoś czasu mówi się o transferze Kacpra kozłowskiego do Premier League. W ostatnich tygodniach wydawało się, że głównym kandydatem do kupna gwiazdy Pogoni Szczecin jest Brighton. Powracają jednak doniesienia o tym, że młodym talentem polskiej piłki poważnie zainteresowany jest też Liverpool.

Do tej pory w kontekście transferu Kacpra Kozłowskiego najczęściej wymieniano Brighton, które miało być skłonne zapłacić za młodego pomocnika nawet 8 milinów funtów. Różne informacje wskazywały również na to, że klub z południa Anglii ma już gotowy plan rozwoju dla osiemnastolatka. Do transferu miałoby dojść zimą i Kozłowski zostałby od razu wypożyczony na pozostałą część sezonu do belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise.

Możliwe, że działacze z Brighton będą musieli zweryfikować swoje plany, co do polskiego talentu z Pogoni Szczecin. Zgodnie z doniesieniami Liverpool jest gotowy przebić ofertę "Mew" i zapłacić za Kozłowskiego nawet 10 milionów funtów, czyli 11,7 miliona euro. Gdyby taka transakcja faktycznie doszła do skutku to byłby to nowy rekord transferowy Ekstraklasy. Do tej pory najwyższą kwotą jaką zapłacono za piłkarza z polskiej ligi było 10,5 miliona euro jakie Brighton wyłożyło za Jakuba Modera.

Czy przenosiny Kacpra Kozłowskiego dojdą do skutku już w czasie zimowego okienka transferowego i czy ruch do tak wielkiego klubu jak Liverpool to dobry pomysł? Odpowiedzi na te pytania poznamy już stosunkowo niedługo, ponieważ do otwarcia okna pozostało bardzo mało czasu.

MP, Polsat Sport