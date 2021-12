Lublin gospodarzem MMŚ w koszykówce 3x3 w 2023 roku

Mistrzostwa świata do lat 23 w koszykówce 3x3 w 2023 roku rozegrane zostaną w Lublinie - oficjalnie głosił w czwartek sekretarz generalny FIBA Andreas Zagklis.

- To bardzo ważny dzień dla FIBA, polskiej koszykówki, regionu i miasta Lublin. Z ogromną przyjemnością po raz kolejny współpracować będziemy z Polskim Związkiem Koszykówki przy tak dużym wydarzeniu. Zawodniczki i zawodnicy w przeszłości występujący na tej imprezie ostatnio byli gwiazdami igrzysk olimpijskich w Tokio - powiedział Zagklis podczas specjalnej konferencji prasowej w Lublinie, przekazując informację o decyzji Międzynarodowej Federacji Koszykówki o organizacji w tej imprezy.

ZOBACZ TAKŻE: Marcin Gortat miał problem. Były koszykarz... utknął na środku jeziora

Koszykówka 3x3 to stosunkowo nowa, rozwijająca się dyscyplina sportu, która w Polsce w sposób szczególny popularność zdobyła debiutując podczas tokijskich igrzysk. Wystartowała w nich męska reprezentacja biało-czerwonych, mająca już na swoim koncie brązowy medal mistrzostw świata w 2019 roku oraz także trzecie miejsce w rozegranych we wrześniu mistrzostwach Europy. Ponadto w tym roku reprezentacja mężczyzn do lat 23 wygrała Ligę Narodów, pokonując w finale Rumunię.

Młodzieżowe mistrzostwa świata w koszykówce 3x3 do tej pory odbyły się dwukrotnie - w 2018 i 2019, kiedy organizowano je w Chinach. Później z powodu pandemii koronawirusa nastąpiła przerwa. Na turniej w 2023 roku do Lublina przyjedzie po 20 ekip żeńskich i męskich, które w ciągu pięciu dni rozegrają łącznie 94 spotkania.

- Koszykówka 3x3 staje się coraz bardziej popularna w Polsce, mamy za sobą już pierwsze sukcesy i wprowadzane w życie pomysły na rozwój tej dyscypliny. Organizacja międzynarodowej imprezy najwyższej rangi będzie dodatkowym impulsem do zwiększenia nią zainteresowania" - podkreślił prezes PZKosz Radosław Piesiewicz.

- Dołożymy wszelkich starań, by to wielkie sportowe święto na długo pozostało w pamięci fanów koszykówki, która na Lubelszczyźnie cieszy się wielką popularnością - dodał Jarosław Stawiarski, marszałek województwa.

MŚ do lat 23 w koszykówce 3x3 odbędą się w Lublinie w roku 2023, kiedy to miasto będzie Europejską Stolica Młodzieży, bo taki tytuł został mu przyznany przez Europejskie Forum Młodzieży.

- Koszykarskie mistrzostwa świata będą niezwykle ważnym elementem programu całorocznych obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży. Cieszę się, że Lublin po raz kolejny został obdarzony zaufaniem i naszemu miastu powierzono organizację imprezy sportowej o znaczeniu międzynarodowym. Byliśmy gospodarzami piłkarskich mistrzostw Europy do lat 21 w 2017 roku i piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 w 2019, aktualnie staramy się o status miasta-organizatora mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet w 2025 roku. Oznacza to, że jesteśmy rozpoznawalnym i cieszącym się szacunkiem partnerem wydarzeń sportowych na najwyższym poziomie - z satysfakcją stwierdził Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Przewiduje się, że boiska, na których w październiku 2023 roku rozgrywane będą MMŚ w koszykówce 3x3 zlokalizowane zostaną na Placu Zamkowym na lubelskiej Starówce.

AA, PAP