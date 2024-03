Dogrywka w hicie ORLEN Basket Ligi! Kapitalne widowisko we Wrocławiu

Początek spotkania należał do przyjezdnych, którzy po akcjach Zigi Dimca prowadzili 2:7. Straty dość szybko odrabiał Angel Nunez, a po chwili Dusan Miletić dawał przewagę wrocławianom. Później ważne akcje kończyli Janari Joesaar oraz Amir Bell - to właśnie dzięki nim po 10 minutach było 15:17. Druga kwarta była ponownie bardzo wyrównana, a zespół trenera Miodraga Rajkovicia wychodził na prowadzenie po rzucie Daniela Gołębiowskiego. Później reagował na to trójką Kamil Łączyński. Sytuacja zmieniała się właściwie co akcję, ale w pewnym momencie po trafieniach Dusana Mileticia WKS Śląsk był lepszy nawet o sześć punktów. Jak się okazało - tylko na chwilę. Straty odrabiał Joesaar, a po rzutach wolnych Jakuba Garbacza pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 38:39.

Kolejna część spotkania również była bardzo zacięta. Co prawda to Anwil częściej był na prowadzeniu - m. in. dzięki trójkom Kamila Łączyńskiego i Victora Sandersa - ale gospodarze nadal byli bardzo blisko. Później do remisu akcją 2+1 doprowadził Dusan Miletić. Ostatecznie po zagraniach Tomasa Kyzlinka po 30 minutach było 57:59. Dwie trójki Sandersa w czwartej kwarcie oznaczały aż osiem punktów przewagi zespołu trenera Przemysława Frasunkiewicza. Wrocławianie nie zamierzali się poddawać i po kilku chwilach oraz trafieniu Angela Nuneza przegrywali zaledwie punktem. Ten sam zawodnik później dawał im prowadzenie! W samej końcówce nie zabrakło emocji. Sanders dawał przewagę Anwilowi, ale do kolejnego remisu doprowadzał Miletić. Amerykanin miał jeszcze rzut na zwycięstwo, ale nie trafił, a to oznaczało dogrywkę!

W dodatkowym czasie gry kolejne rzuty wolne Kamila Łączyńskiego oznaczały już sześć punktów różnicy na korzyść przyjezdnych. Po chwili jego podanie świetnie wykorzystał jeszcze Jakub Garbacz. WKS Śląsk zatrzymał się w ataku, a Anwil zwyciężył ostatecznie 96:82.

Najlepszym zawodnikiem gości był Victor Sanders z 23 punktami, 6 asystami i 4 zbiórkami. Angel Nunez zdobył dla gospodarzy 20 punktów i 4 zbiórki.

Zaległy mecz 20. kolejki: Śląsk Wrocław – Anwil Włocławek 82:96 po dogrywce (15:17, 23:22, 19:20, 19:17 - 6:20)

Punkty:

Śląsk Wrocław: Angel Nunez 20, Dusan Miletic 19, Arciom Parachouski 11, Hassani Gravett 9, Daniel Gołębiowski 8, Jakub Nizioł 5, Mateusz Zębski 4, Marek Klassen 4, Andrii Wojnawołycz 2, Aleksander Wiśniewski 0;

Anwil Włocławek: Victor Sanders 23, Tomas Kyzlink 18, Kamil Łączyński 13, Janari Joesaar 12, Jakub Garbacz 10, Ziga Dimec 10, Luke Petrasek 5, Mateusz Kostrzewski 3, Amir Bell 2, Igor Wadowski 0.

