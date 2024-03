Osiągnął wielki sukces, a potem zrobił to. Siatkarz znanego klubu oświadczył się mistrzyni świata

W finale pucharu Halkbank po zaciętym meczu pokonał w Bursie Arkas Izmir 3:1 (23:25, 25:23, 28:26, 25:23). Bohaterem zawodów był Nimir Abdel-Aziz, który zdobył dla ekipy z Ankary aż 30 punktów. Pochodzący z chorwackiego Dakova środkowy reprezentacji Turcji też miał swój wkład w sukces. Rozegrał całe spotkanie i zdobył w nim dziewięć punktów - sześć w ataku, dwa w blokiem i jeden zagrywką.

Po zakończeniu rywalizacji, gdy gracze Halkbanku odebrali już trofeum za zwycięstwo, Matic postanowił sprawić, by dzień był dla niego jeszcze piękniejszy. W asyście kolegów z drużyny i trenera zespołu Slobodana Kovaca podszedł do swojej partnerki Irem Yaman z dużym bukietem kwiatów oraz z pierścionkiem zaręczynowym, uklęknął i poprosił ją, by została jego żoną. Yaman, ku wielkiej radości pozostałych graczy Halkbanku, przyjęła oświadczyny, po czym czule ucałowała już nie chłopaka, a narzeczonego.

SHE SAID YESSS 💍



Mert Matic, kız arkadaşı İrem Yaman’a şampiyonluğun ardından evlenme teklifi etti. pic.twitter.com/xjq6dJxRQ9 — 4Bir4Bir 🏐 (@4141sport) March 27, 2024

Wybranka serca Matica również jest sportsmenką, do tego bardziej utytułowaną, niż on. 28-latka wywalczyła dla Turcji dwa tytuły mistrzyni świata w taekwondo w kategorii do 62 kilogramów - w 2015 roku w Czelabińsku i cztery lata później w Manchesterze. Dwukrotnie była też mistrzynią Europy (2016 Montreux, 2018 Kazań) i letniej Uniwersjady (Tajpej 2017, Napoli 2019). Karierę zakończyła w grudniu 2021 roku.

Środkowy Halkbanku, starszy od swojej narzeczonej o niespełna trzy miesiące, od początku swojej kariery jest związany z tureckimi klubami. Zaczynał w IBB Sporze, potem przez cztery lata grał w Arkasie i przez rok w Spor Toto Ankara, aż wreszcie w 2022 roku trafił do swojego obecnego klubu.

Z Halkbankiem Matic dwukrotnie wygrał Puchar Turcji (2023, 2023) i cztery razy srebrny medal tureckiej AXA Sigorta Efeler Ligi (2016, 2018, 2019, 2023). Z reprezentacją Turcji w ubiegłym roku wygrał Ligę Europejską.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport