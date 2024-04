Wielkie emocje i... to już wszystko. Wiemy, kto zdobył brąz Tauron Ligi!

W pierwszym secie dość szybko na prowadzenie wyszły gospodynie (8:6). Po chwili aż pięć punktów z rzędu zdobyły bielszczanki i to one wyszły na prowadzenie (8:11). Małe serie, dużo obron i wybloków - tak można opisać tę partię. Nie można jej również odmówić zaciętości. W końcówce dwa skuteczne wybloki łodzianek okazały się kluczowe. Dzięki temu to siatkarki Macieja Biernata wyszły z niej zwycięsko.

ZOBACZ TAKŻE: To już pewne! Utytułowany trener żegna się z siatkarskim gigantem

Drugi set był podobny do pierwszego. W pewnym momencie znów bielszczanki zbudowały przewagę, która z czasem została zniwelowana. Punkt za punkt i cios za cios - tak wyglądała gra. Nic więc dziwnego, że rozstrzygnęła się dopiero po grze na przewagi. Więcej szczęścia sprzyjało zespołowi gości i to on mógł się cieszyć z triumfu.

Po tej porażce w ekipie z Łodzi nastąpiło załamanie. Nie da się bowiem inaczej opisać tego, co wydarzyło się w trzeciej partii. Zawodniczki z Bielska-Białej rozpoczęli od potężnej zaliczki (1:6), która - ku zaskoczeniu chyba wszystkich kibiców zgromadzonych w łódzkiej hali - jeszcze urosła (6:17). "Budowlanym" nic nie wychodziło i musiały szybko zapomnieć o tym secie, jeśli chciały jeszcze coś "zdziałać" w tym meczu.

Choć początkowo wydawało się, że to już koniec (0:3), to dramat w trzecim secie nie złamał łodzianek. Rywalizacja ponownie stała się wyrównana (9:9). Każda z drużyn próbowała "odskoczyć", ale nikt nie zbudował przewagi większej niż dwa punkty. Kolejną nerwową końcówkę znów wygrały bielszczanki i to one mogły cieszyć się z końcowego triumfu i zajęcia trzeciego miejsca w Tauron Lidze!

GROT Budowlani Łódź - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała 1:3 (25:23, 24:26, 12:25, 22:25)

Skrót meczu GROT Budowlani Łódź - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała: