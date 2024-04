To już pewne! Utytułowany trener żegna się z siatkarskim gigantem

Serb od 2023 roku był trenerem Halkbanku Ankara. Pod jego pieczą grały wielkie gwiazdy światowej siatkówki: Earvin N'Gapeth, Nimir Abdel-Aziz czy John Gordon Perrin. Zespół zdobył mistrzostwo Turcji i doszedł do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Tam uległ Cucine Lube Civitanova.

To jednak okazało się za mało, więc włodarze finansowego giganta zdecydowali się na rozstanie ze słynnym szkoleniowcem. Co ciekawe, nie jest to jedyne zwolnienie w lidze tureckiej. Wiele mówi się o tym, że selekcjoner reprezentacji Polski, Stefano Lavarini, również pożegna się z pracą. Co więcej, w Fenerbahce ma go zastąpić Marco Fenoglio - były już trener Chemika Police.

"Żegnamy się ze Slobodanem Kovacem, który został mianowany głównym trenerem na początku sezonu. Dziękujemy mu za dotychczasową pracę i życzymy sukcesów w dalszej karierze" - napisano w mediach społecznościowych Halkbanku.

Kovac ma w swoim CV również dwa polskie kluby. W latach 2019/2020 trenował Jastrzębski Węgiel. W 2021 roku trafił do PGE Skry Bełchatów, ale został zwolniony przed zakończeniem sezonu.